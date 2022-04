Zelensky: "Merkel e Sarkozy, venite a vedere a che hanno portato 14 anni di concessioni alla Russia"

"I crimini di guerra commessi a Bucha e in altre città durante l'occupazione saranno oggetto di studio anche al consiglio di sicurezza Onu di martedì. Ci sarà un altro pacchetto di sanzioni alla Russia, ma sono sicuro che questo non basterà. Bisogna trarre delle conclusioni dalle azioni della Russia e anche dal comportamento politico che ha permesso a questo male di venire sulla nostra terra".

Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un nuovo video diffuso sui social nelle prime ore della notte, come ormai avviene fin dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina.

"Invito Merkel e Sarkozy a visitare Bucha e vedere a cosa ha portato, dopo 14 anni, la politica di concessioni alla Russia, a vedere con i propri occhi gli ucraini torturati - continua Zelensky -. Non diamo colpa all'Occidente, non diamo colpa a nessuno tranne che ai militari russi che hanno commesso quei crimini e coloro che hanno dato quegli ordini".

"La crudeltà dei massacri di civili inermi è spaventosa e insopportabile", dice ancora nel video il presidente ucraino, Volodomyr Zelensky, che accusa la Russia di commettere un "genocidio" in Ucraina per spazzare via "l'intera nazione".

Meccanismo di investigazione sui crimini russi

"Ho preso la decisione di creare un meccanismo apposito per investigare e punire ogni crimine commesso dagli occupanti sul territorio del nostro paese" che consisterà nel lavoro congiunto di "esperti nazionali e internazionali, procuratori, investigatori e giudici". "Il ministero degli esteri, l'ufficio del procuratore generale, la polizia nazionale, il servizio di sicurezza dell'Ucraina, l'intelligence, e altre istituzioni, in base alle proprie competenze, dovranno concentrare tutti gli sforzi affinché il meccanismo funzioni immediatamente". Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel nuovo video.

"I russi hanno ucciso deliberatamente"

"I russi hanno ucciso deliberatamente", lo detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel nuovo video, dopo la scoperta di fosse comuni e cadaveri di civili per strada a Bucha e nelle zone a nord di Kiev dopo il ritiro dell'esercito russo. "Sono privi di tutto ciò che è umano, senza più né anima né cuore", ha aggiunto riferendosi ai russi e alle "atrocità" commesse nella regione di Kiev.