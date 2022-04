Zelensky: "O Mosca cerca davvero la pace o uscirà per sempre dalla scena internazionale"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel suo consueto videomessaggio serale, si dice sinceramente grato agli Stati Uniti per la nuova tranche da 800 milioni di dollari di assistenza militare. Parlando alla nazione, come fa ogni sera dai suoi canali social, Zelensky ha poi ringraziato per la loro visita di ieri i presidenti di Polonia, Estonia, Lituania e Lettonia. Ha aggiunto che questi leader hanno “aiutato l'Ucraina dal primo giorno, sono stati quelli che non hanno esitato a fornire armi e non hanno avuto dubbi sulla possibilità di imporre sanzioni” alla Russia.

“O la leadership russa cercherà la pace o, come risultato di questa guerra, la Russia lascerà per sempre la scena internazionale” ha poi scandito il capo di Stato ucraino, ringraziando ancora i soldati dell’esercito nazionale. Poi Zelensky ha aggiunto che, “nonostante un'offensiva in corso e la noncuranza della Russia nei confronti della vita umana, Mosca nutre dei dubbi sulla sua capacità di spezzare l'Ucraina”. A riportare le sue parole, il Kyiv Independent.