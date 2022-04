Zelensky: "Pronto a discutere lo status della Crimea dopo il ritiro"

"Kristos voskres", cioè "Cristo è risorto" pronunciato in lingua ucraina: così Papa Francesco al termine della veglia pasquale rivolto al sindaco di Melitopol, Ivan Fedorov, che oggi è stato ricevuto dal segretario di Stato Vaticano cardinale Pietro Parolin. Un'omelia che mai come quest'anno è avvolta di così tanta, disperata, intensità nell'appello cristiano alla pace.

In una giornata - la 52a di guerra - con tanti colpi di scena, e con la riapertura a tarda sera, da parte del presidente Zelensky di un margine per ricominciare le trattative, interrotte dopo gli orrori di Bucha. Il presidente ucraino dichiara che "Kiev è pronta a discutere con Mosca la permanenza fuori dalla Nato e lo status della Crimea, ma solo dopo la cessazione delle ostilità ed il ritiro delle truppe russe dal territorio", mentre il cancelliere austriaco, Karl Nehammer (primo leader Ue ad incontrare il presidente russo da quando è iniziata la guerra) in una intervista televisiva alla Nbc rivela i contenuti del suo colloquio con Putin: "Il presidente russo ritiene di stare vincendo la guerra", "e ha detto che coopererà con un'indagine internazionale sui crimini di guerra dei quali sono accusate le forze russe in Ucraina".

Di tutt'altro avviso il premier britannico Johnson. Durante una telefonata con Zelensky, egli si dice "convinto che Putin fallirà", ed annuncia la fornitura nei prossimi giorni di veicoli blindati all'Ucraina. Continua con intensità l'appoggio militare britannico al paese invaso: Il Times rivela che alcuni commandos del Sas - le forze speciali britanniche - "si sono recate a Kiev nelle ultime due settimane per addestrare i militari ucraini nell'impiego di alcuni tipi di armi forniti da Londra, in particolare i razzi anti-carro Nlaw".

Sul fronte militare, al mattino la denuncia della polizia della capitale, Kiev: "900 civili giustiziati a colpi di arma da fuoco", li avrebbero trovati in alcuni quartieri dopo la ritirata delle truppe russe. L'esercito russo continua a bombardare tutto il giorno con missili su Kharkiv e Sumy, e le truppe di Putin continuano a esercitare pressione nell'area urbana di Mariupol, secondo il ministero "completamente ripulita". I militari ucraini continuano a resistere e lottare nel territorio dell'impianto metallurgico di Azovstal, secondo i media russi "completamente accerchiati": è l'ultimo anello della catena dell'invasione ad oriente, che permetterebbe il ricongiungimento delle truppe di Putin da Kharkiv, passando per il Donbass, fino alla Crimea, tagliando in parte - l'unico sbocco sul mare per l'Ucraina rimarrebbe il porto di Odessa - l'Ucraina, dal Mar nero.

Una lotta che si fa sempre più dura, e che in alcune modalità, rimanda ad altri conflitti: secondo fonte ucraina, i russi prima di ritirarsi dalle città hanno lasciato una serie di trappole nelle case, inclusi esplosivi nelle lavatrici. A renderlo noto il ministero dell'interno ucraino, Denys Monastyrsky: "In tutti i posti dove gli occupanti hanno trascorso la notte - continua - hanno installato trappole, la popolazione trova esplosivi anche nelle case dove vivono agenti di polizia, soccorritori e militari". E la minaccia delle mine "è ancora molta alta" - avverte il ministro, che chiede ai cittadini sfollati a non rientrare finché non si siano sminate le case. A tarda sera, gli allarmi aerei risuonano in diverse regioni dell'Ucraina, da Kiev, a Kharkiv, a Zhytomyr, Cherkasy, Poltava, Kirovohrad e Vinnytsia.

Da domani porti italiani off limits alle navi russe

In Italia, una circolare del Comando generale delle Capitanerie di Porto - che recepisce la direttiva dell'Unione europea dell'8 aprile scorso con la quale sono state introdotte le ulteriori sanzioni nei confronti della Russia - stabilisce che da domani, i porti italiani saranno off limits per le navi russe, "ed il divieto varrà anche per le imbarcazioni che hanno cambiato bandiera dopo il 24 Febbraio" (giorno dell'inizio del conflitto).