Zelensky: "Questa è la nostra lotta. Più siamo e più sarà difficile distruggerci"

"Quando la gente protesta, e più gente protesta, più è difficile per gli occupanti distruggerci, distruggere la nostra libertà. Questa è la nostra lotta comune! E sarà la nostra vittoria comune".

Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un video diffuso, come di consueto, nelle prime ore della notte sui principali social.

"Sono grato a tutti coloro che scendono in strada nelle città temporaneamente occupate - ha aggiunto Zelensky - a tutti coloro che non hanno paura ed escono. Sono grato a tutti coloro che hanno paura ed escono. A tutti quelli che sentono che senza questa decisione di difendere l'Ucraina e la loro libertà, gli occupanti possono prendere piede".

"Non abbiamo bisogno di milioni di armature o caschi di marca speciale. Abbiamo bisogno di razzi e aerei. E se i soci non possono darci F18 o F19 - siamo d'accordo sui vecchi aerei sovietici". Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un'intervista televisiva rilasciata a Fox News.

Telefonata Johnson - Zelensky

"Ho parlato nuovamente con Boris Johnson. Il Regno Unito è un nostro potente alleato. Abbiamo discusso del supporto difensivo per l'Ucraina, dell'intensificazione delle sanzioni contro la Russia e delle garanzie di sicurezza del post guerra". Lo ha scritto su twitter il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

Incontro Putin - Zelensky

Il negoziatore ucraino, David Arakhamia, nel corso di una trasmissione televisiva, ha affermato che se alla fine dovesse aver luogo un incontro tra i presidenti Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin, "molto probabilmente" si svolgerà in Turchia. Il capo di stato turco, Recep Tayyip Erdogan, che questa settimana ha ospitato le delegazioni russa e ucraina nel suo paese, venerdì "ha chiamato noi e Vladimir Putin", dicendo che avrebbe ospitato un tale incontro, ha detto. "Non conosciamo la data o il luogo, ma pensiamo che molto probabilmente il luogo sarà Ankara o Istanbul", ha osservato Arakhamia. Dall'inizio dell'invasione dell'ucraina, il 24 febbraio, Zelensky ha ripetutamente chiesto colloqui individuali con Putin.