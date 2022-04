Zelensky: "Ricordando Chernobyl, nessuno è al sicuro pensando a quante armi nucleari ha la Russia"

Ricordando, poi, la visita di oggi, compiuta con la vicepremier Iryna Vereschuk, all’ospedale pediatrico Okhmatdyt per incontrare due bambini di Mariupol, Ilya Matvienko e Kira Obedinska, ricoverati in quella struttura, il presidente Zelensky ha aggiunto che nell'assedio di Mariupol “i bimbi hanno perso i genitori e sono rimasti feriti. Gli occupanti li hanno poi portati nel territorio non controllato dall'Ucraina, ma siamo riusciti a riportarli indietro e a consegnarli ai nostri parenti”. In un passaggio, il capo di Stato di Kiev ha promesso: “Faremo di tutto per far ritornare tutti i nostri bambini”.

“Ogni anno il mondo ricorda la catastrofe più grande nella storia dell'umanità, ma quest'anno non è sufficiente ricordare solo Chernobyl e non è sufficiente ringraziare gli eroi “liquidatori”, perché quest'anno la Russia ha creato nuovi rischi che avrebbero potuto persino superare quell'incidente” ha detto Zelensky, ricordando che “il 4 marzo, quando è scoppiato l'incendio a Zaporizhia e i russi hanno sparato contro la centrale dai carri armati, avevano l'ordine di prendere l'obiettivo a qualsiasi costo”. “I russi – ha aggiunto il capo di Stato ucraino - dovrebbero parlare di questa catastrofe a scuola come fa tutto il mondo civile e invece oggi hanno lanciato tre razzi che hanno sorvolato proprio i blocchi delle tre centrali nucleari di Zaporizhia, Khmelnytsk, Pivdennoukrainska”.

Incontri internazionali

Il presidente ucraino parla poi delle visite dei governanti stranieri ricevute ieri a Kiev, in attesa che anche il premier italiano Mario Draghi si rechi nella capitale sotto attacco per portare il suo sostegno al governo ucraino: “Sono grato per il sostegno politico al primo ministro rumeno Nicolae Ciuca, venuto oggi in visita a Kiev”. Zelensky riferisce di aver parlato con Ciuca “non solo dei rapporti bilaterali tra i Paesi, ma anche della collaborazione a livello di Unione europea per quanto riguarda le prospettive e le minacce per l'unità europea nella regione del Mar Nero”. Nel video serale il capo di Stato ucraino ha ricordato anche il suo colloquio telefonico di ieri con il primo ministro giapponese Fumio Kishida, con cui - riferisce - “abbiamo parlato della possibile adesione del Giappone alle garanzie di sicurezza”.

Annullati i dazi sui prodotti ucraini dalla Gran Bretagna

“La Gran Bretagna ha annullato tutti i dazi sui prodotti ucraini” annuncia poi il presidente Zelensky, ringraziando Londra “per la reazione rapida sulla liberalizzazione del commercio, ora importante per il sostegno al nostro Paese: questo ci consentirà infatti di conservare migliaia di posti di lavoro nelle condizioni di guerra e permetterà l'attivazione dei rapporti commerciali con la Gran Bretagna”. Nel video Zelensky ha parlato anche del “nuovo pacchetto di sanzioni e di altre limitazioni per la Russia, con la rinuncia di molti Paesi al petrolio russo”. Il capo di Stato ucraino ha precisato: “Nessun Paese sano di mente vorrà collaborare con Rosatom (la società statale russa per l'energia nucleare, ndr) e i cittadini russi pagheranno con la povertà per la politica aggressiva della dirigenza del loro Paese”. “Troveremo ogni criminale di guerra e ogni collaboratore e gli faremo rispondere dei crimini commessi”, ha assicurato infine il presidente Zelensky.