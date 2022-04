Zelensky: "Siamo un simbolo di lotta per la libertà"

“Persone indistruttibili del paese più coraggioso del mondo!”: l’enfasi non manca certo al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ogni sera, sui suoi canali social, si incarica di spronare le truppe a combattere contro il sopruso russo, i civili a resistere contro la prepotenza bellica dell’invasore, a un intero Paese a mostrare il suo volto più fiero e coraggioso. Ieri sera lo ha fatto sul suo canale Telegram, rivolgendosi ai concittadini e a tutto il mondo.

L’Ucraina, simbolo di lotta per la libertà

Annunciando l’inizio del terzo mese di guerra, il capo dello Stato ucraino ricorda che “Grazie al coraggio, alla saggezza dei nostri difensori, grazie al coraggio di tutti gli uomini ucraini, di tutte le donne ucraine, il nostro Stato è un vero simbolo di lotta per la libertà”. Parole che hanno riecheggiato anche in Italia, dove ieri si è ricordato il 77esimo anniversario del giorno della Liberazione dal nazifascismo. Zelensky ha poi aggiunto: “Tutti nel mondo - e anche coloro che non ci sostengono apertamente - concordano sul fatto che è in Ucraina che si decide il destino dell'Europa, il destino della sicurezza globale, il destino del sistema democratico. E soprattutto si decide come sarà la vita nel centro e nell'est del nostro continente, e se ci sarà vita”.

Ricordando, poi, le ferite di 60 giorni di combattimenti, morte, sangue, distruzione, bombe, violazioni dei diritti umani, il presidente Zelensky rammenta che nel Donbass (“regione di Kharkiv, Donetsk, Luhansk”) l’occupante ha ricevuto un’accoglienza tutt’altro che amichevole, “l'esercito russo non ha visto il minimo supporto che sperava da nessuna parte”.