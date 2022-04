Zelensky. "Verrà un giorno in cui ogni russo saprà tutta la verità sulla guerra in Ucraina"

"Dobbiamo anche essere consapevoli del fatto che dopo l'annuncio dell'omicidio di massa di civili nella regione di Kiev, gli occupanti potrebbero avere un atteggiamento diverso nei confronti dei loro crimini in un'altra parte del nostro Paese. Stanno già cercando nascondere le loro colpe negli omicidi di massa a Mariupol. Faranno decine di interviste, registrazioni rieditate, uccideranno le persone apposta in modo che sembri che qualcun altro le abbia uccise. Probabilmente ora gli occupanti cercheranno di nascondere le tracce dei loro crimini. Non l'hanno fatto a Bucha quando si sono ritirati, ma in un'altra zona è probabilmente possibile".

Zelensky, oggi parlerò al consiglio di sicurezza Onu

Il presidente dell'ucraina Volodymyr Zelenskiy ha annunciato che oggi si rivolgerà al consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, a proposito delle stragi dei civili a Bucha ed in altre città. "Vorrei sottolineare che siamo interessati all'indagine più completa e trasparente, i cui risultati saranno conosciuti e spiegati all'intera comunità internazionale", ha detto Zelensky in un video messaggio.

Il presidente ucraino ha visitato la zona di Bucha

Le atrocità e i crimini di guerra riportate nella zona di Bucha, vicino a Kiev, dopo il ritiro delle truppe russe potrebbero rendere più difficili i negoziati fra Russia e Ucraina. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando alla Tv nazionale ucraina durante una visita nella regione. Secondo quanto riportato da Reuters. "È molto difficile parlare quando si vede cosa è stato fatto qui", ha detto Zelensky, in tenuta militare e con giubbotto antiproiettile, circondato da militari ucraini. "Quanto più la Federazione russa tira in lungo il processo negoziale, tanto peggio sarà per loro e per questa situazione e per questa guerra". "Sappiamo di migliaia di persone uccise e torturate, con arti mozzati, donne violentate e bambini assassinati", ha detto.