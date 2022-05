È allarme covid in Corea del Nord

Il covid fa tremare la Corea del Nord. Nelle ultime 24 ore sono 21 le vittime con sintomi di febbre mentre sono oltre 280 mila le persone attualmente in cura, con 174 mila nuovi casi segnalati. Lo fa sapere l'agenzia di stato che dà conto anche della preoccupazione del leader Kim Jong Un: l'epidemia è un grande disastro - ha detto - specificando tuttavia che la crisi può essere superata, anche facendo tesoro dell'esperienza della Cina nella lotta al Covid. Dopo la segnalazione del primo caso accertato, giovedì, il Paese asiatico - che non risulta abbia alcun vaccino anti-covid - è in lockdown.