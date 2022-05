Covid: prendere il Paxlovid non aiuta a evitare di infettarsi

Efficace nel prevenire il decorso più grave dell’infezione da Sars-CoV-2, al punto da essere l’unico antivirale orale raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, il farmaco Paxlovid non è invece indicato per i contatti stretti delle persone positive. L’utilizzo a scopo profilattico non sembra essere infatti in grado di evitare l’eventuale infezione e l’insorgenza di Covid-19. A farlo sapere la stessa Pfizer, l’azienda che lo ha messo a punto come terapia, anticipando le conclusioni di uno studio mirato a valutarne l’efficacia in chiave preventiva.

Benefici «insufficienti» per la prevenzione del contagio

I ricercatori hanno somministrato il Paxlovid rispettivamente per cinque e per dieci giorni a due gruppi di parenti di persone contagiate. Per un totale di poco più di tremila persone, entrate a contatto nei quattro giorni precedenti con una persona positiva e sintomatica. Ma negative a un tampone antigenico effettuato prima di essere arruolate nello studio. L'obiettivo della ricerca era misurare l’eventuale capacità del farmaco di prevenire la trasmissione di Sars-CoV-2 tra contatti stretti. «Volevamo capire se Paxlovid potesse essere utile anche in un altro modo, nel contrasto alla pandemia», ha spiegato Albert Bourla, il CEO di Pfizer. Un beneficio c’è stato: quantificabile in una riduzione del 32 e del 37 per cento dei nuovi casi di infezione. Un risultato che la stessa azienda ha definito però non significativo sul piano statistico. E dunque non sufficiente per richiedere l’autorizzazione all’utilizzo anche in chiave preventiva da parte di persone mai entrate a contatto con Sars-CoV-2.

Come funziona Paxlovid?

Nessun dubbio invece sull’efficacia terapeutica dell’antivirale, la cui somministrazione è oggi autorizzata in oltre sessanta Paesi nel mondo. Somministrabile per via orale, il farmaco nasce dall’unione di due antivirali: nirmatrelvir e ritonavir. La novità è rappresentata dalla prima molecola, tecnicamente un inibitore delle proteasi. L’antivirale, una volta entrato nelle cellule, inibisce l’attività di un enzima che Sars-CoV-2 utilizza per costruire e assemblare le proteine di cui è a sua volta costituito. In questo modo il coronavirus non può replicarsi e dunque sparisce evitando la malattia grave. Per potenziare e prolungare l’effetto, è stato aggiunto anche ritonavir: un antiretrovirale da anni impiegato contro l’HIV.

Chi può assumerlo?

L’assunzione di Paxlovid, che da poco più di una settimana può essere prelevato in farmacia presentando soltanto la prescrizione del medico di base, è indicata per il trattamento dell’infezione in pazienti adulti sintomatici che sono a elevato rischio di progressione della malattia. E dunque: i pazienti alle prese con tumori solidi o del sangue, malattie cardiovascolari, diabete mellito non compensato, broncopneumopatia cronica e obesità grave. Il trattamento - tre compresse la mattina e tre la sera per cinque giorni - deve essere iniziato quanto prima. E comunque entro cinque giorni dall'insorgenza dei sintomi, dal momento che il farmaco agisce inibendo la replicazione virale. Qualsiasi utilizzo tardivo, dunque, non eviterebbe il decorso verso forme più gravi dell’infezione. Se somministrato precocemente, Paxlovid si è dimostrato utile nel ridurre quasi del novanta per cento i rischi di ricovero e di decesso a causa di Covid-19. I dati sono stati pubblicati sul «New England Journal of Medicine». Detto ciò, la prescrizione del farmaco richiede un'anamnesi farmacologica preventiva, «per escludere la presenza di eventuali interazioni con farmaci assunti contemporaneamente dal paziente», rimarcano gli esperti dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

