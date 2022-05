Diritto all'oblio: una campagna per «dimenticarsi» del tumore

Accendere un mutuo. Adottare un figlio. Talvolta, anche cercare un lavoro. Azioni per molti di noi scontate. Non sempre, invece, per chi nella vita ha dovuto affrontare un percorso di cure oncologiche. Con successo, visto che è ancora vivo: come possono raccontare oltre 3,6 milioni di italiani. Ma con diritti limitati, che continuano a risentire del passaggio della malattia. Una situazione che, viste le possibilità di cura crescenti, è divenuta insostenibile per i malati oncologici. Da qui la richiesta di una legge sul diritto all'oblio che ponga un limite alle discriminazioni che gli ex pazienti continuano a vivere molti anni dopo aver superato la malattia.

Una campagna per l'oblio oncologico

L'iniziativa, lanciata dalla Fondazione Aiom e supportata da diverse realtà del non profit impegnate in ambito oncologico, è agli inizi. Per il momento, si è alla raccolta delle firme. Oltre sessantamila quelle messe insieme in tre mesi, grazie anche a una massiccia campagna sui social network che sarà presto seguita da iniziative di comunicazione all'interno degli ospedali. L'obiettivo è tagliare il traguardo delle centomila sottoscrizioni entro l'estate, per poi consegnare l'elenco al Capo dello Stato Sergio Mattarella e al Premier Mario Draghi e spingere il Parlamento all'approvazione di una legge nel corso di questa legislatura. Una misura simile a quelle già adottate in altri Paesi europei - Francia, Lussemburgo, Belgio, Olanda e Portogallo - per tutelare gli ex pazienti oncologici. «La grande partecipazione dei cittadini ci sta confermando quanto questa campagna porti avanti un'istanza ormai improcrastinabile - afferma Giordano Beretta, responsabile dell'unità operativa di oncologia medica dell'ospedale Humanitas Gavazzeni di Bergamo e presidente della Fondazione Aiom -. Troppi italiani continuano a vivere una serie di ingiustizie sulla propria pelle per il solo fatto di aver avuto un tumore».

I limiti per chi ha avuto un tumore

I progressi registrati nella cura delle malattie oncologiche - l'Italia è al vertice per quel che riguarda i tassi di sopravvivenza, in Europa - rendono oggi anacronistici i limiti posti ai pazienti (ed ex) oncologici. Molti di loro - dovendo rispondere a una serie di quesiti riguardanti le proprie condizioni di salute e l'aver affrontato o meno determinate malattie - continuano infatti a vedersi rigettare richieste di mutuo e di adozioni. Così come - in assenza di una definizione univoca di guarigione, che possa essere utilizzata dal medico per certificare nero su bianco che la malattia è ormai alle spalle - non è possibile stipulare una polizza sulla vita. Storie di diritti negati, che pongono ai margini chi ha avuto un tumore. «Discriminare qualcuno per la sua malattia trasforma il tumore in una colpa», rimarca Monica Forchetta, presidente dell'Associazione Pazienti Italia Melanoma. «Stiamo affrontando una battaglia di cultura e di civiltà - precisa Ornella Campanella, presidente dell’associazione aBRCAdabra, che tutela tutti i portatori di mutazioni dei geni BRCA e le loro famiglie -. Non è possibile che ancora oggi chi ha avuto un tumore debba portarsi dietro la malattia per tutta la vita».

In Italia oltre un milione di guariti

Come detto, sono 3,6 milioni i connazionali che nella propria vita hanno dovuto affrontare una forma di cancro. Per oltre un quarto di loro, poco meno di un milione, la malattia può essere definita guarita. Ovvero senza rischi aggiuntivi di ripresa, se non quelli che riguardano le persone sane. «Ogni forma di cancro richiede un tempo diverso perché chi ne ha sofferto possa essere definito guarito - dichiara Saverio Cinieri, direttore dell'unità operativa complessa di oncologia Medica e della breast unit dell'ospedale Perrino di Brindisi e presidente dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica -. Per il cancro del testicolo e della tiroide sono necessari meno di cinque anni dalla conclusione delle cure, per il melanoma e il tumore del colon meno di dieci. Bisogna attendere quindici anni, invece, per molti linfomi, mielomi e leucemie e per i tumori che colpiscono il rene e la vescica».

Un problema in più per chi si è ammalato durante l'infanzia

Considerando la potenziale aspettativa di vita, il tema dell'oblio oncologico riguarda soprattutto chi ha superato un tumore nel corso dell'infanzia o dell'adolescenza. Quasi cinquantamila le persone in Italia in questa situazione. Da qui la scelta di sostenere la campagna adottata anche dall'Associazione Italiana di Ematologia e Oncologia Pediatrica (Aieop). La maggiore vulnerabilità a cui questi ragazzi risultano esposti per tutta la vita - le lunghe terapie possono favorire la comparsa nel tempo di altri problemi di salute - non deve rappresentare un freno al ritorno a una vita normale. Nel pieno rispetto dei diritti. «Il fatto di essere guarito da un cancro non può rappresentare un peso così rilevante per la vita sociale», spiega Andrea Ferrari, oncologo pediatra dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e coordinatore del gruppo di lavoro dedicato agli adolescenti dell’Aieop. Vista la situazione attuale, conviene però riflettere su un aspetto. «Negli ospedali italiani, negli ultimi anni, sono stati realizzati svariati progetti che hanno permesso ai ragazzi malati di raccontare la loro storia e di diventare preziosi testimonial accanto ai loro medici - conclude l'esperto -. Abbiamo imparato quanto parlare della propria malattia aiuti i giovani a elaborare quello che sta accadendo loro. Molti scelgono di raccontare le proprie esperienze sui social. Ma il web conserva tutto ciò che viene condiviso, rendendolo potenzialmente visibile a chiunque. È un paradosso che, ad anni di distanza, i giovani pazienti si accorgano che sarebbe meglio che la loro storia fosse messa da parte per tornare a una vita sociale normale e per avere le stesse opportunità dei loro coetanei. Essere dimenticati, in quanto ex malati, è un loro diritto».

