È il giorno del Consiglio europeo, si tratta ancora sul petrolio russo

Inizia questo pomeriggio, con un collegamento con il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, la due giorno del Consiglio europeo straordinario, la riunione cioè dei capi di stato e di governo dell'Unione europea chiamata a decidere sul sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia.

Sul tavolo in particolare l'embargo sul petrolio, rispetto al quale frenano Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca, che temono gravi ripercussioni sulla propria economia.

Il compromesso possibile, come risulta anche da una bozza di accordo fatta trapelare alla stampa, è una deroga temporanea per il greggio che passa dagli oleodotti, come appunto quello che arriva a Budapest, Bratislava e Praga, mentre si impedirebbero le importazioni via mare: anche su queste però, secondo fonti diplomatiche, si profilerebbe un'introduzione progressiva e non immediata, da concludersi comunque entro l'anno.

L'Alto rappresentante Ue per la politica estera Josep Borrel questa mattina assicura che "alla fine ci sarà un accordo", ma fonti diplomatiche citate dalla Bbc riferiscono che a ora di pranzo ancora non è stato trovato.

Un altro punto su cui decidere è la possibilità di confiscare i beni "congelati" alla Russia nell'ambito dei precedenti pacchetti di sanzioni.

C'è poi la proposta di un tetto al prezzo del gas, caldeggiata dal governo italiano. "Non credo che sia discussione oggi", ha detto il Commissario all'Economia Paolo Gentiloni, "quello che è in discussione credo che sia la possibilità di affidare alla Commissione europea il compito di esplorare la possibilità di andare in questa direzione".

Infine, all'ordine del giorno figurano anche i prezzi dell'energia, la cooperazione in materia di difesa e sicurezza e il tema della sicurezza alimentare, con l'urgenza di permettere l'uscita dal Mar Nero del grano ucraino.

Ieri, intanto, il ministro degli Esteri della Federazione Russa Sergei Lavrov ha sostenuto che le sanzioni occidentali sarebbero state preparate da tempo e imposte "per contenere lo sviluppo della Russia, poiché gli Stati Uniti considerano Mosca un ostacolo nel loro piano di creare un mondo unipolare"