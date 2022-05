È morto Jethro Lazenby, figlio di Nick Cave

E' morto all'età di 30 anni Jethro Lazenby, attore e modello, figlio maggiore del cantautore Nick Cave. L'artista aveva già perso un altro figlio, Arthur, morto nel 2015 dopo una caduta da una scogliera a Brighton. A confermare la scomparsa del giovane lo stesso Cave: "Con molta tristezza posso confermare che mio figlio, Jethro, è morto. Saremmo grati per il rispetto della privacy in questo momento". Il decesso in circostanze non ancora note.

Il tweet della rivista NME (New Musical Express) che annuncia la notizia, dopo aver ricevuto per primo un comunicato ufficiale, dove riporta la richiesta del cantante australiano in lutto: "Saremmo grati per la privacy della famiglia in questo momento".

Olafur Steinar Gestsson / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT (Photo by OLAFUR STEINAR GESTSSON/Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images Nick Cave