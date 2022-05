È l'auto più costosa al mondo, venduta all'asta una Mercedes del 1955 per 135 milioni di euro

Da oggi è l’auto più costosa al mondo: si tratta di una Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut coupé del 1955 ed è stata battuta per 135 milioni di euro durante un'asta da Sotheby's. Quello pagato per la coupé tedesca è infatti il prezzo più alto mai pagato per un'auto, come ha specificato la stessa casa d'aste che ha gestito la vendita. Non si conosce, al momento, il nome del facoltoso acquirente che se l’è aggiudicata.