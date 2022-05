Il 2021 è l’anno record per gas serra, riscaldamento della terra e condizioni degli oceani

Un uomo beve acqua in bottiglia

miguel medina/afp via getty images

Il torrente Scrivia, affluente di destra del Po, in secca a causa dell'assenza di precipitazioni e del grande caldo, Tortona

Un anno che ha battuto ogni tipo di record negativo sul clima globale. Il rapporto conferma che i 7 anni passati sono stati i più caldi mai registrati. Il 2021 è stato solo uno dei 7 più caldi a causa del fenomeno "La Nina" all'inizio dell'anno. “La Nina” ha avuto un effetto di temporaneo raffreddamento, ma non ha invertito il trend complessivo dell'aumento delle temperature. La media nel 2021 è stata di circa 1,11 gradi Celsius sopra i livelli pre-industriali. La concentrazione di gas serra nell'aprile del 2021 ha raggiunto 419,05 parti per milione (ppm) nel centro di rilevazione di Mona Loa alle Hawaii, contro 416,45 ppm nell'aprile del 2020. Nello stesso mese di quest'anno la concentrazione è arrivata a 420,23 ppm.

Il livello medio globale dei mari ha raggiunto un nuovo record nel 2021, ed è cresciuto di una media di 4,5 mm all'anno nel periodo 2013-2021. È più del doppio del tasso di crescita fra il 1993 e il 2002, 2,9 mm all'anno. Anche il riscaldamento degli oceani nel 2021 è stato da record, e ci si aspetta che proseguirà nel futuro. Tutti i dati mostrano in modo concorde che il tasso di riscaldamento ha avuto un incremento particolarmente forte negli ultimi due decenni. Gli oceani assorbono il 23% delle emissioni di CO2 di origine umana in atmosfera. L'anidride carbonica reagisce con l'acqua del mare e lo rende acido. Questo minaccia la sopravvivenza degli organismi e degli ecosistemi, e quindi la sicurezza alimentare, il turismo e la protezione delle coste. Secondo il rapporto della Wmo, che cita dati del comitato scientifico dell'Onu sul clima, il ph della superficie oceanica è il più basso da 26mila anni, e il tasso attuale dell’acidità non ha precedenti da quell'epoca.