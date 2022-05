35ma giornata di campionato: Juventus Venezia finisce 2 a 1

La Juventus batte in casa il Venezia.

Nel primo tempo goal di Bonucci al 7' minuto poi partita abbastanza equilibrata, con un avvio migliore dei bianconeri. Dopo il vantaggio la squadra di Allegri arretra amministrando mentre il Venezia guadagna campo e crea occasioni con Aramu ed Henry.

Nel secondo tempo accorciano gli aracioneroverdi con Aramu al 71mo ma subito la Juventus reagisce e al 76mo, ancora Bonucci, riporta in vantaggio i bianconeri.

Al 78mo ammonito Haps per un intervento su Dybala.

Poi i due allenatori danno il via ai cambi. Allegri fa uscire Chiellini per Vlahovic e poi Miretti, spezzone per Arthur. Nel Venezia Soncin si gioca la carta Okereke, fuori Mateju e Haps per Ullmann.

Le formazioni in campo : per la Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Pellegrini; Bernardeschi, Zakaria, Miretti, Rabiot; Vlahovic, Morata. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Chiellini, Alex Sandro, Rugani, Arthur, Dybala, Kean, Akè. Per il Venezia (4-3-2-1): Maenpa, Vacca, Aramu, Henry, Cuisance, Caldara, Ceccaroni, Crnigoj, Mateju, Ampadu, Haps. A disposizione: Oliveira, Tessmann, Nsame, Fiordilino, Johnsen, Ullmann, Almeida, Kiyine, Busio, Svoboda, Peretz, Okereke.