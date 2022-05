Il 4 maggio è lo Star Wars Day, il giorno voluto dai fan per celebrare la saga

È una festa nata quasi per caso dalla passione collettiva di un gruppo di persone, senza dediche, né annunci formali. Solo un gioco di parole intraducibile in italiano, basato sull'assonanza tra il motto dei cavalieri Jedi "May the Force be with you" ("Che la Forza sia con te") e la frase "May the fourth be with you" ("Che il 4 maggio sia con te") e causato dal doppio significato della parola May che può significare sia "possa" che "maggio" e del suono delle parole Force ("Forza") e fourth ("Quattro").

L'espressione risale al 1978, quando il film era già radicato nella cultura popolare americana: all'epoca era una sorta di “stretta di mano” tra appassionati della saga, come scrisse il professor Leo Braudy nel documentario Empire of Dreams. Quell'estate, molti giornali la usarono anche per le celebrazioni del Giorno dell'Indipendenza, il 4 luglio (May the 4th July be with you).

Quando il 4 maggio 1979 Margaret Thatcher divenne la prima donna ad essere eletta Primo ministro del Regno Unito, il suo partito pubblicò sul The London Evening News un augurio che diceva: "May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations".

È stato poi con l'arrivo di Internet che i fan di Star Wars di tutto il mondo hanno iniziato a organizzarsi per celebrare la loro saga preferita con parate, feste e proiezioni e la scelta del giorno non poteva che cadere sul 4 maggio, diventato nel frattempo una “gallina dalle uova d'oro” anche per il marketing.