48 gradi, giardinetti sul tetto dei risciò

I tetti degli autorickshaw, così si chiamano in India i risciò a motore utilizzati come taxi, sono stati trasformati in mini giardini pensili per rendere più freschi i posti per i passeggeri. Gli autisti della capitale, Delhi, hanno deciso di organizzarsi per non rischiare di perdere clienti, dopo l'anomala ondata di caldo che ha colpito tutto il paese. Le temperature, in tutte le zone, sono anche 10 gradi superiori alla media stagionale. E dunque piante verdi e fiorite sono state messe sui tettini dei risciò che già normalmente possono diventare roventi e rendere questi mezzi di trasporto poco ospitali. Gli autisti mostrano come si prendono cura ogni giorno dei loro giardini e i clienti sembrano soddisfatti. I risciò premettono, infatti, di aggirare più facilmente il traffico caotico di Delhi.