In memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi: "L'imperativo è non dimenticare"

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona di fiori in via Caetani nell'anniversario dell'uccisione dell'onorevole Aldo Moro e contemporaneamente è stato deposto un cuscino di fiori dal Consigliere per gli affari del Consiglio supremo di difesa, Francesco Saverio Garofani, sulla tomba dello statista a Torrita Tiberina.

La data simbolica è stata scelta perché ricade nel giorno in cui fu ucciso Aldo Moro il 9 maggio del 1978 . Il corpo di Moro fu ritrovato nel bagagliaio di una Renault 4 rubata in via Caetani. A Cinisi, in Sicilia, lo stesso giorno la mafia uccideva il giovane Peppino Impastato , giornalista noto per le sue denunce contro le attività di Cosa Nostra.

Casellati: “Non dimenticare”

"Non dimenticare è l'imperativo che questa giornata di memoria e riflessione consegna a tutti noi. Non dimenticare le vittime che il terrorismo ha voluto colpire per il loro impegno al servizio delle Istituzioni repubblicane o per le loro idee. Politici, magistrati, agenti delle forze dell'ordine, giornalisti, docenti, sindacalisti e impiegati pubblici caduti nel mirino del terrorismo degli 'opposti estremismi' per il loro lavoro e il loro impegno democratico, sociale e culturale". Così la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in un passaggio del suo intervento.

"Uomini valorosi, uomini coerenti con le proprie idee - ricorda Casellati - come Luigi Calabresi, Franco Dongiovanni, Antonio Ferraro, Donato Poveromo, Antonio Ammaturo, Pasquale Paola e Marco Biagi, le cui storie saranno a breve rievocate. Accanto a loro, non possiamo dimenticare le vittime occasionali, i tanti martiri per caso che nello spazio pubblico delle nostre città sono divenuti da "uditorio" a "bersaglio" dell'azione stragista. Il filo comune che lega tutte queste trame perverse è il ricatto della paura usato come strumento di destabilizzazione. Che siano "rossi" o "neri", tutti i terrorismi sfidano quella che il Preambolo della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo del 1948 considera "la più alta aspirazione dell'uomo": la libertà dal timore".

"Il Senato insieme alla Camera ha fatto la sua parte per il cammino di verità con la desecretazione di molti atti delle commissioni parlamentari - ha aggiunto - che si sono occupate di stragi e terrorismo. L'auspicio è che questa scelta non rimanga isolata perché senza verità non c'è spazio per la giustizia. Solo la memoria può consentirci di preservare la nostra identità".

“L'esperienza del terrorismo è per definizione un attentato alle libertà costituzionali, a quelle individuali come a quelle collettive. Per questo, gli anni di piombo sono stati per l'Italia una stagione lacerante. Ad essere messa alla prova era la tenuta stessa della società e delle Istituzioni. Eppure, l'Italia non ha ceduto al metodo della paura. Si è ancorata a quei valori di democrazia, giustizia, legalità e solidarietà che aveva faticosamente conquistato nell'esperienza della liberazione. Valori maturati nel movimento spontaneo della resistenza, che nel pluralismo delle visioni politiche, culturali e religiose aveva contribuito a definire quella cornice di ideali e principi di diritto poi sapientemente realizzati a livello nazionale nel tessuto della Costituzione e a livello sovranazionale nell'adesione al progetto europeo. Sono stati questi anticorpi a consentire all'Italia di reagire alla stagione del terrorismo interno”.