A 61 anni muore in casa, scoperta un mese dopo

Era morta forse da un mese, ma non se n'era accorto nessuno. Fino a quando, nella tarda mattinata di oggi, un vicino ha chiamato i carabinieri perché la sua coinquilina di 61 anni non rispondeva al campanello.

Quando i Vigili del fuoco hanno aperto la porta, in un villino in viale Trento, zona mare di Pesaro, insieme al 118 e ai carabinieri, hanno trovato la casa in ordine e il corpo della donna disteso sul letto, quasi mummificato.

Il medico ha appurato che il decesso deve risalire forse ad un mese fa, ma nessuno evidentemente l'ha cercata in questo lasso di tempo. Gli inquirenti hanno escluso che si tratti di una morte violenta. In casa c'erano molti farmaci. Sembra che la donna abbia una sorella anziana, ricoverata in ospizio.