A Locarno anteprima mondiale di "Delta"' di Michele Vannucci

Alla 75a edizione del Locarno Film Festival in Svizzera, che si terrà dal 3 al 13 agosto, sarà presentata in Piazza Grande a Locarno l’anteprima mondiale di “Delta”, il nuovo film del regista italiano Michele Vannucci. La pellicola è prodotta da Matteo Rovere (Groenlandia) e Giovanni Pompilii (Kino Produzioni) con Rai Cinema e distribuito da True Colours.

Ad accompagnare il film insieme al regista, i protagonisti Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio. Nel film, il delta del Po è il teatro di uno scontro tra bracconieri e pescatori: nelle acque e nelle nebbie si affronteranno Osso (Luigi Lo Cascio), deciso a difendere il fiume dalla pesca indiscriminata, ed Elia (Alessandro Borghi), che in questa terra è nato.

"'Delta' di Michele Vannucci è un film che si riallaccia alle stagioni più fertili del cinema italiano. Un western contemporaneo ambientato nel delta del Po, in una zona di frontiera dove si scontrano vecchie e nuove povertà, fra xenofobia e disperati tentativi di riscatto. Un film dal forte impegno sociale, ruvido come il miglior cinema di

Giuseppe De Santis, che illumina un pezzo di Italia raramente affrontato e filmato con tale trasporto emotivo. Un territorio da tutelare e preservare nel rispetto di tutte le forme di vita che lo popolano e abitano. Michele Vannucci firma con ‘Delta’ un film potente e intimo che lo schermo di Piazza Grande illuminerà in tutta la sua ricchezza", sottolinea il direttore artistico della rassegna, Giona A. Nazzaro.

“Delta”, come tutti i film presentati in Piazza Grande - a eccezione dei cortometraggi e dei film nelle sezioni Histoire(s) du cinéma e Retrospettiva -, concorrerà per il Prix du public UBS 2022, il premio del Locarno Film Festival che dal 1994 viene assegnato dai migliaia di spettatori che partecipano al festival.