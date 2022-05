A Mariupol continua l'evacuazione da Azvostal, 200 civili ancora intrappolati dentro l'acciaieria

“Più di 200 civili sono ancora rinchiusi nelle enormi acciaierie Azovstal di Mariupol”, l'ultima sacca di resistenza delle truppe ucraine in città. A dichiararlo è il sindaco della città Vadym Boychenko.

Le operazioni di evacuazione

Nella città sotto assedio da settimane, proseguono le operazioni di evacuazione dei civili. Una parte è stata portata in salvo domenica. L'Onu e la Croce Rossa hanno detto che oggi sperano di evacuare un maggior numero di cittadini. I primi fatti uscire dall'acciaieria Azovstal hanno iniziato ad arrivare nella tarda serata di ieri a Zaporizhzhia dove, al Terminal, si attende anche oggi l’arrivo di altri sfollati.

Il vasto complesso industriale è diventato un rifugio sia per i civili che per i combattenti ucraini mentre Mosca assediava Mariupol, devastando la città in settimane di bombardamenti. I civili e le forze ucraine dentro l'impianto siderurgico di Mariupol stanno affrontando un attacco "ininterrotto", con le scorte in esaurimento. "Sono in corso attacchi con l'artiglieria dei carri armati, artiglieria a raffica e ogni cinque minuti ci sono stati bombardamenti aerei", afferma Svyatoslav Palamar, vice comandante del reggimento Azov, secondo quanto riportato dall’emittente Cnn.

"Non posso dire con certezza quanto è rimasto per quanti giorni, ma posso assicurare che stiamo razionando le provviste. E' molto spaventoso restare senza acqua e cibo, e soprattutto senza munizioni", ha detto Palamar, aggiungendo che il reggimento sta condividendo "tutto ciò che abbiamo con i civili. Se arriva il peggio e finiamo il cibo, cattureremo uccelli e faremo di tutto pur di resistere".

La Russia ha affermato che i suoi soldati hanno raggiunto la periferia dello stabilimento e stanno svolgendo una "missione di sgombero passo dopo passo", ma il vice comandante del reggimento Azov Palamar afferma: "l'intero territorio dell'impianto è sotto il nostro controllo e la nostra difesa è lungo il perimetro dell'acciaieria Azov, stiamo tenendo la difesa".