A Parigi l'ultimo atto della Champions, la sfida Ancelotti-Klopp

Ci siamo. Allo Stade de France di Saint-Denis, presso Parigi, è tutto pronto per la finale di Champions League, l'ultimo e più prestigioso atto della stagione del calcio europeo, in cui si affrontano due 'maghi' della panchina come Carlo Ancelotti e Jürgen Klopp. Una sfida stellare tra Real Madrid e Liverpool, 13 Champions in bacheca per gli spagnoli, record assoluto, ben 6 anche per gli inglesi e la sete di rivincita dopo la finale persa contro i Blancos nel 2018. Una finale che si disputò a Kiev, ora martoriata dalla guerra, la stessa guerra che ha spinto la Uefa a spostare la sede della finale, inizialmente San Pietroburgo, a Parigi.

Alla vigilia, Ancelotti è pronto: "La mia quinta finale? Ho dei bei ricordi di tutte le finali. Quella giocata meglio è stata con il Milan contro il Liverpool nel 2005, e l'abbiamo persa. Non dirò ai giocatori di giocare male per vincere. Abbiamo avuto il tempo di prepararla bene la partita, penso che siamo arrivati a questo punto molto bene. Sono sicuro che daremo il meglio che abbiamo, ma non sono sicuro che vinceremo con quello, anche se avremo più possibilità", dice, sottolineando che "la storia di questo club ci ha spinto nei momenti di difficoltà. Meritavamo di arrivare in finale, se meritiamo di vincerla dovremo dimostrarlo domani". "Dobbiamo fare una partita in cui mostrare le nostre qualità. Abbiamo dimostrato che chi è entrato ha mostrato la sua faccia e ha fatto la differenza. Penso che il Liverpool giocherà una partita intensa", conclude.

Sul fronte opposto però, Klopp carica i suoi: "Abbiamo più di un motivo per vincere e vendicarci di Kiev. Non dimentichiamo quella notte, ma quella circostanza non deve avere importanza solo per noi". In quella partita l'uomo simbolo dei Reds, Mohamed Salah, fu costretto a uscire dopo pochi minuti a causa di una brutta entrata di Sergio Ramos. Una circostanza che, insieme con altre, indirizzò la partita verso la vittoria madrilena, e che i tifosi del Liverpool non hanno dimenticato. Ora Klopp sogna la rivincita: "Non so se il Real Madrid sia il favorito. Dalla storia, probabilmente. Ma non voglio pensarci. È importante essere sicuri di se stessi. E noi siamo pronti. Non è una sorpresa se abbiamo raggiunto la finale a Parigi. Da quella partita del 2018 abbiamo imparato a vincere. Ho perso molto nella mia vita, ma il Liverpool è migliorato. Il problema è che il Real Madrid non perde le finali. Ho il sogno di cambiare questo trend". "Qualunque cosa accada, sono felice. Indipendentemente da ciò, viviamo in un'epoca in cui siamo giudicati solo dalla linea di fondo. Lo sappiamo. Conta solo se vinci la Champions League".

Dall'altra parte però c'è la storia: il club più vincente di sempre, allenato da uno dei tecnici più vincenti di tutti i tempi. Con la recente conquista della Liga, Ancelotti è diventato il primo allenatore a vincere i cinque maggiori campionati europei: un record che si può solo eguagliare, e che nessuno potrà mai togliergli. Ora ne insegue un altro: vincere la sua sesta Champions. Ne ha vinte infatti due da giocatore e altre tre da tecnico, una con il Milan e due proprio con il Real. Per gli spagnoli è già Re Carlo, comunque vada, ma lui farà di tutto per aggiungere ancora una volta il trofeo più prestigioso al suo incredibile palmarès.