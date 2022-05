Fiorentina, 40 anni fa lo scudetto mancato. Un "finto" documentario riscrive il finale

Il 16 maggio 1982 è una data scolpita nella memoria dei fiorentini: è il “giorno del terzo scudetto”, quello mai vinto dai Viola, quello appuntato sulla maglia della rivale storica, la Juventus, al termine di una rocambolesca giornata di Campionato. E qui non si tratta di amare o meno il calcio. Quando si tratta della Fiorentina e, soprattutto, se in ballo c'è il coronamento di una stagione incredibile, a Firenze sono tutti tifosi. E quella del 1981-1982 lo fu. Il nuovo patron viola, il conte Pontello, voleva fare la differenza e strappare il primato alla Juve, che si era aggiudicata sei scudetti in dieci anni. Grazie a una campagna acquisti illuminata, la squadra allenata da Picchio De Sisti arrivò al giro di boa da Campione d'inverno, seminò la Roma, che nel girone di andata le aveva inflitto all'Olimpico una pesante sconfitta, e agganciò i bianconeri di Trapattoni. Fiorentina e Juventus si giocarono lo scudetto all'ultima di Campionato con 44 punti a testa. Entrambe in trasferta e con lo spauracchio di uno spareggio che sarebbe stato quantomeno un problema visti i Mondiali imminenti (quelli dell'Italia Campione del mondo). I Viola scesero in campo al Sant'Elia di Cagliari. C'erano settantamila spettatori perché ai padroni di casa mancava un punto per la salvezza. La Juve sfidava il Catanzaro, sicuro di restare in serie A. Il primo tempo fu irrilevante per entrambe le capolista, ma nel secondo tempo due gol, uno annullato - ai Viola - e uno su rigore - battuto dalla Juve - cambiarono il destino della Fiorentina. Al 16' della ripresa su cross di Antognoni, Ciccio Graziani segnò per la squadra viola: l'arbitro fischiò fallo di confusione, la rete fu annullata. A Catanzaro, invece, Brady su rigore decretò la vittoria dei bianconeri. Il Cagliari restò in serie A a spese del Milan. “Peggio di così non poteva andare. Il gol di Graziani per me era buono”, disse De Sisti. Poi arrivarono i Mondiali con l'Italia trionfatrice ad addolcire un po' l'umore dei tifosi viola che aspettavano da tredici anni un titolo che non sarebbe mai più arrivato, ma quello scudetto mancato contribuì a riaccendere e consacrare la ormai storica rivalità tra Fiorentina e Juventus, la cui prima scintilla risale al 1928 quando i Viola furono sconfitti 11 a 0 dai bianconeri.

Ansa Ciccio Graziani

E se quel 16 maggio 1982 per la Fiorentina e i tifosi viola le cose fossero andate diversamente? Da questa premessa nasce ''L'anno del terzo scudetto'' Federico Micali

Il finale diverso A distanza di 40 anni, il regista fiorentino Federico Micali - autore tra le altre cose di “Firenze sotto vetro” e “Mi piace Spiderman e allora?”, corto premiato all'International Children's Film Festival di Tokyo - vuole regalare un sogno ai tifosi e alla sua città riscrivendo il finale di quella partita. La storia di quella indimenticabile giornata di Campionato rivivrà in un “finto” documentario (un “mockumentary”), prodotto da Malandrino Film, che Micali inizierà a girare proprio in concomitanza dell'"anniversario". "L'anno del terzo scudetto”, nello stile del mockumentary, avrà dunque un lieto fine per i tifosi viola: l'arbitro non annullerà il gol di Graziani e la Fiorentina - spiega il regista - “si aggiudicherà il Tricolore che avrebbe meritato”. Con interviste ai protagonisti di allora e materiali d'archivio tv e radio, tra cui l'emozionante telecronaca di Tutto il calcio minuto per minuto di Ameri e Ciotti della sfida finale, Micali racconterà quell'annata eccezionale. “'L'anno del terzo scudetto'” - racconta a Rainews.it - proverà a scacciare i fantasmi di migliaia di fiorentini fuori dagli armadi del passato, farli incontrare e parlare nel presente. È il racconto della stagione nei suoi 90 minuti finali, tutto quello che una città intera avrebbe voluto vivere. Un ponte tra generazioni, questo vuole essere il film, per chi ha vissuto quel 16 maggio con disperazione, rabbia, rivalsa e ironia, e chi oggi desidera anche solo respirare l'aria delle grandi occasioni, che solo una grande squadra riesce a trasmettere, in un anno di soddisfazioni per i tifosi viola. Ricordando chi e dove eravamo in quel preciso momento: io, per esempio, ero attaccato alla radiolina in campagna dei miei".

Un sogno che diventa realtà solo sullo schermo Il “mockumentary” è un espediente narrativo nel quale eventi fittizi e di fantasia sono presentati come se fossero reali attraverso l'artificio di un linguaggio documentaristico. Ne “Il terzo scudetto” sarà tutto vero… tranne il risultato della partita giocata a Cagliari dalla Fiorentina. “La realtà - spiega Federico Micali - sarà superata da ciò che avrebbe dovuto essere, per concludersi con la vittoria del terzo scudetto. Tutto quello che una città intera avrebbe voluto vivere si trasforma nella realtà percepita di un falso documentario per restare nella memoria”. Insomma, un sogno fatto prima di aprire gli occhi, un po' come accade nel film “Il Mundial dimenticato”, che narra la storia inventata dei Mondiali di Patagonia del 1942.

Soprattutto, non mancherà, nel “finto" documentario, la “vera” e concitata radiocronaca trasmessa da Tutto il Calcio minuto per minuto con Ameri e Ciotti che si passavano la linea. Il primo, da Catanzaro, dava notizia del vantaggio della Juventus, su rigore di Liam Brady a un quarto d'ora dal fischio finale, Ciotti, da Cagliari, narrava la débacle dei Viola che non riuscirono a cucirsi sul petto il terzo Tricolore.

Ansa Enrico Ameri e Sandro Ciotti