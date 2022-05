Achille Lauro pronto per l’Eurovision 2022: prime prove in calze a rete e cappello da cowboy

Achille Lauro, in gara all'Eurovision Song Contest 2022 dove rappresenterà la Repubblica di San Marino con il brano “Stripper“, ha debuttato alle 15.00 di oggi, con la prima prova in vista del contest, sul palco del Pala Olimpico. La sua esibizione nella più grande arena coperta del nostro Paese è durata mezz’ora e ha stupito i presenti: il cantante ha indossato calze a rete scintillanti, un lussuoso boa di piume, un cappello da cowboy e stivali. Aveva dei pon pon di pelliccia e, sul ritornello finale, ha cavalcato un finto toro di velluto rosso.