Addio al maestro Vangelis: "Momenti di gloria" e "Blade runner" sono state le nostre colonne sonore

È morto dopo aver lasciato in eredità grandissime colonne sonore Vangelis Papathanassiou, semplicemente conosciuto come Vangelis. Secondo quanto riferito dai suoi portavoce, sarebbe morto in ospedale in Francia, dove era in cura. Il compositore greco, che grazie anche alle sue musiche ha contribuito a rendere indimenticabili pellicole come Momenti di gloria e Blade Runner, è morto all’età di 79 anni. Con “Chariots of fire” nel 1981 si è aggiudicato il premio Oscar come Miglior colonna sonora: diventato un successo mondiale, ha raggiunto il numero 1 nelle classifiche statunitensi. Da allora quel brano, colonna sonora della pellicola Momenti di gloria, ha ottenuto un enorme successo, al punto tale da essere considerato come una sorta di inno dello sport e dei suoi valori. L’annuncio della morte del celebre artista è stato dato dal primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis su Twitter.

“Vangelis Papathanassiou non è più con noi”, ha twittato il premier. “Il mondo della musica ha perso l’artista internazionale Vangelis”, ha aggiunto nel tweet. Tra chi in questi minuti sta esprimendo cordoglio per la perdita dell'artista anche Elon Musk, che su Twitter scrive: “Buonanotte dolce maestro, voli di angeli cantino per il tuo riposo”.