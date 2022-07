Addio a Eugenio Scalfari: informava e dava forma

Informare come dare notizia, mettere a conoscenza di fatti. Informare come dare forma, dare indirizzo, dare un'impronta duratura. Forse nessuno come Eugenio Scalfari ha informato in tutte le accezioni del vocabolario, non rincorrendo una presunta neutralità che chi sbandiera è spesso primo a tradire, ma praticando il mestiere di giornalista nella cornice di idee forti e mai celate.



Eugenio Scalfari nasce a Civitavecchia il 6 aprile 1924. Laureato in giurisprudenza, inizia a lavorare da giornalista nel 1950, al Mondo di Mario Pannunzio e all'Europeo. Nel 1955 fonda con Arrigo Benedetti il settimanale L'Espresso, di cui è direttore tra il 1963 e il 1968 dopo essere stato nei cinque anni precedenti vicesegretario nazionale del Partito radicale. Sotto la sua direzione L'Espresso pubblica per diverse settimane una storica inchiesta su un progetto golpista del Sifar, il servizio segreto militare allora dominato dal generale Giovanni De Lorenzo. Denunciato per diffamazione, sarà condannato in primo grado ma assolto nei successivi gradi di giudizio.