La Svezia firma la richiesta di adesione. Linde: "Conclusione migliore per il nostro paese"

Deve ancora essere precisato quando l'ambasciatore svedese alla Nato, Axel Wernhoff, consegnerà il documento al segretario generale dell'alleanza Jens Stoltenberg nella sede dell'Alleanza a Bruxelles. Il presidente finlandese Sauli Niinisto è attualmente in visita di stato in Svezia e terrà un discorso in parlamento a mezzogiorno dal titolo "Una regione nordica responsabile, forte e stabile", prima di incontrare il primo ministro Magdalena Andersson.

Il documento verrà presentato assieme alla richiesta finlandese al quartier generale dell'Alleanza Atlantica a Bruxelles in settimana. Lo riporta il quotidiano svedese 'The local'. "È una cosa epocale, inevitabile", ha dichiarato la ministra durante la cerimonia della firma nella sede del ministero.

Un passo formale che è diretta conseguenza dell'annuncio dato ieri dalla premier, Magdalena Andersson, di voler entrare nell'Alleanza. "Siamo arrivati a una conclusione che è la migliore per la Svezia", ha detto Linde. "Non sappiamo quanto tempo ci vorrà, ma riteniamo che potrebbe volerci fino a un anno". La domanda, ha aggiunto la ministra, sarà presentata probabilmente domani, insieme alla Finlandia, e poi sarà esaminata dalla Nato.

"Finlandia, Svezia e altri Paesi neutrali partecipano da molti anni alle esercitazioni militari della Nato, la NATO tiene conto del loro territorio quando pianifica militare per spostarsi verso est. Pertanto, in questo senso, probabilmente non c'è grande differenza", ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, alla maratona educativa 'New Horizons'. Lo riporta Interfax. "Vediamo come il loro territorio sarà effettivamente utilizzato dall'Alleanza, ne trarremo delle conclusioni", ha aggiunto.

Il problema delle possibili nuove infrastrutture militari troppo vicine ai confini russi è stato ravvisato ieri dallo stesso presidente Putin che ha parlato di inevitabile conseguente risposta a quella che il Cremlino considera una minaccia alla propria sicurezza.