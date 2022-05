Afghanistan, giornaliste tv sfidano il divieto dei talebani: in onda a volto scoperto

Una sfida contro il decreto del governo dei talebani che ha imposto alle donne di indossare il burqa in pubblico, coprendo il volto e riportando indietro la storia di oltre 20 anni.

Le giornaliste delle principali reti televisive afghane hanno deciso di mostrarsi in Tv a volto scoperto, di non accettare l'ingiunzione secondo cui entro oggi avrebbero dovuto coprirsi, come tutte le donne del Paese.

Da quando sono tornati al potere lo scorso anno, i talebani hanno imposto una serie di restrizioni alla società civile, molte delle quali mirano a limitare i diritti delle donne. All'inizio di maggio, il capo supremo dei talebani ha stabilito per legge l'obbligo per le donne di coprirsi completamente in pubblico, possibilmente con il burqa tradizionale, mentre finora bastava che si coprissero i capelli.

Il Ministero della promozione della virtù e della prevenzione del vizio aveva ordinato che anche le donne che appaiono in televisione si conformassero a tale obbligo entro oggi; ma le giornaliste dei canali TOLO news, Shamshad TV e 1TV sono invece apparse sullo schermo, in diretta, a volto scoperto. La notizia è stata rilanciata su Twitter anche dalla reporter della CNN Christiane Amanpour.