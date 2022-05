Aggressione a scuola: un 13enne ferito da arma da taglio alla schiena mentre era in classe

Un ragazzino di 13 anni, è stato ferito alla schiena con un'arma da taglio mentre stava uscendo dalla sua classe. La vittima, che frequenta la terza media, è stato ferito al fianco da un coetaneo.

L'aggressione oggi alle 14, nella scuola Marino Guarano di Melito, in provincia di Napoli.

Secondo gli inquirenti è probabile che a colpirlo sia stato un compagno. Il minorenne è stato trasportato all'ospedale Santobono e le sue ferite sono lievi: i sanitari lo hanno medicato con tre punti di sutura. Sui fatti indagano i carabinieri.



Il sindaco di Melito: "Sono scioccato"

"Sono scioccato: per fortuna le sue condizioni non destano preoccupazione, ma a destare preoccupazione - il commento del sindaco di Melito, Luciano Mottola, sui social - è quanto accaduto all’interno di quello che dovrebbe essere un mondo ovattato, come quello della scuola, e che invece tiene in ansia centinaia di genitori per il verificarsi di episodi, che non dovrebbero mai accadere".

Secondo quanto scrive il primo cittadino, la dirigente scolastica avrebbe già sporto formale denuncia su quanto avvenuto. Convocato per domani mattina un consiglio di istituto straordinario "per discutere dell’inaudito atto di violenza - continua il sindaco - qualora la vicenda dovesse avere un proseguo processuale, il Comune di Melito si costituirà parte civile per tutelare gli studenti melitesi, i loro genitori ed in generale l’intera comunità".

Presso lo stesso istituto scolastico - riporta l'Ansa - due mesi fa si sarebbe verificato un altro episodio: l'aggressione nel bagno della scuola, di una bambina di 11 anni da parte di una coetanea, che l'avrebbe colpita alle spalle, dicendo poi di avere sbagliato persona.