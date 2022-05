Minaccia moglie e figlie con un Kalashnikov: arrestato per maltrattamenti in famiglia

Arrestato dopo che aveva minacciato moglie e figlie con un Kalashnikov. La polizia ha scoperto in casa un vero e proprio arsenale di armi, è stato fermato per il reato di maltrattamenti in famiglia pluriaggravati e le armi gli sono state sequestrate, sebbene legalmente "detenute per uso sportivo".

L’arresto è stato convalidato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria, che ha disposto la scarcerazione dell’uomo, sottoponendolo alla misura dell’allontanamento dalla casa familiare, con "divieto di avvicinamento alle persone offese".

I fatti lo scorso 2 maggio, quando la Sezione Volanti e la Squadra Mobile sono intervenute in casa della famiglia dopo aver ricevuto una chiamata disperata della donna, che segnalava di essere stata minacciata con un fucile dal marito, dopo una lite scoppiata per motivi di gelosia.

La donna ha raccontato di un passato di vessazioni psicologiche, sfociate in una occasione in aggressioni fisiche, con tanto di minacce di morte.

Nelle ore precedenti i fatti - così nel racconto della donna agli investigatori - l'uomo era rientrato a casa e dopo un litigio si era chiuso nella sua stanza, pronunciando frasi minacciose ed iniziare a rimontare il Kalashnikov: quando la moglie ha provato a toglierli l'arma dalle mani, è nata una collutazione che ha richiamato l'attenzione delle figlie, corse in soccorso della madre.

Gesto che però non ha placato gli animi con il padre, che a quel punto ha rivolto l'arma verso le due giovani, fino all'intervento delle forze dell'ordine.

L'arsenale in casa

Nell'appartamento sono stati trovati un AK-47 - con apparato ottico innestato - una carabina Adler Jager AP84, una carabina ad aria compressa ed una pistola Glock23, oltre a numerose ottiche di precisione, coltelli e munizioni.