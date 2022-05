Alla Camera slittano le votazioni sulle misure contro il caro-energia

È mancato per due volte, alle 15 e alle 16.10 di oggi, il numero legale nell'aula della Camera dei Deputati, chiamata a votare una pregiudiziale di costituzionalità (ossia una richiesta di non discutere il provvedimento perché ritenuto contrario alla Costituzione) presentata da Fratelli d'Italia sul decreto che contiene le norme urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari derivati dal conflitto russo-ucraino, tra le quali la riduzione delle accise sui carburanti e i crediti di imposta per le imprese alle prese con i crescenti costi dell'energia. L'approvazione definitiva deve arrivare entro questo venerdì 20 maggio, o il decreto, che ha già ottenuto l'ok del Senato, andrà in scadenza. Alle 17.10 il vicepresidente della Camera Andrea Mandelli ha annunciato il rinvio a domattina alle 10, dopo avere constatato che i numeri sarebbero stati insufficienti per la terza volta.

Dopo la questione pregiudiziale si sarebbe dovuto procedere con gli altri voti inerenti il decreto. È inoltre atteso che l'esecutivo, nel probabile caso che la pregiudiziale venga respinta, ponga immediatamente dopo la questione di fiducia, con la quale decadrebbero tutti gli emendamenti, in modo da accelerare i tempi dell'approvazione finale. A non essere presenti in aula oggi sono stati diversi deputati della maggioranza di governo. Il gruppo con le maggiori assenza (68% alla seconda verifica) è risultato essere quello della Lega