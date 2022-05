Alpinista muore sulla Presanella, precipitato durante la scalata a 50 metri dalla vetta

Un alpinista di 55 anni, di Contà (Trento) ha perso la vita mentre, insieme a un compagno, stava affrontando la salita verso cima Presanella per la Parete nord con ramponi e piccozza, e con gli sci agganciati allo zaino. I due alpinisti si trovavano a circa 50 metri dalla cima quando l'uomo che stava davanti ha visto il compagno scivolare, perdendolo di vista lungo la Parete nord.

La chiamata al 112 è arrivata poco dopo le 7.30. Dall'elicottero è stato avvistato il corpo dell'alpinista alla base della parete, anche grazie all'aiuto del gestore del rifugio Denza che stava osservando la parete con il binocolo. I soccorritori sono stati sbarcati in hoovering ma per l'uomo non c'era nulla da fare ed il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. In attesa del nullaosta per il recupero della salma, l'elicottero ha provato a salire per recuperare il compagno sotto shock, ma l'avvicinamento non è stato possibile a causa del vento. Di conseguenza, sono stati recuperati a valle due operatori della stazione di Vermiglio ed portati nei pressi del bivacco Orobica in modo da raggiungere l'alpinista a piedi e riaccompagnarlo a valle. Poco dopo le 9.30 un secondo tentativo di avvicinamento da parte dell'elicottero è andato a buon fine e il compagno e i due soccorritori sono stati recuperati a di circa 3.300 metri di quota e riportati a valle. Dopo il nullaosta delle autorità la salma è stata trasferita a Vermiglio.