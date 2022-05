Amnesty International Italia: l'Iran gioca con la vita di Ahmadreza

“Abbiamo appena appreso dai media belgi di una conferenza stampa nel corso della quale il portavoce del ministero degli Affari esteri iraniano, Said Khatibzadeh, sembra aver accennato alla possibilità di una sospensione dell'esecuzione per Djalali. E’ troppo presto per commentare, ma non sarebbe la prima volta che l’Iran gioca con la vita di Ahmadreza Djalali". E' il commento a caldo di Tina Marinari, coordinatrice delle campagne di Amnesty International Italia, a proposito della vicenda che riguarda lo scienziato accusato dall'Iran di essere una spia, alla quale oggi Rainews24 ha dedicato uno speciale.

“Annunciare un’esecuzione per poi sospenderla - ha detto in una intervista a rainews.it - è una forma di tortura nei confronti di Ahmadreza e di tutta la sua famiglia. Anche perché nulla lascia pensare a una revisione della sentenza. E quindi ad oggi nulla cambia la sua condizione di condannato a morte. Ahmadreza deve semplicemente essere rilasciato e far ritorno a Stoccolma dai suoi cari”.

Da quanto tempo Amnesty International ha lanciato la campagna per salvare la vita di Ahmadreza Djalali?

La campagna per salvare Ahmadreza Djalali è stata lanciata nel gennaio 2017. Ricordo bene il giorno dell’arrivo della notizia: un ricercatore della medicina dei disastri condannato

a morte in Iran. Abbiamo ricevuto la notizia da Londra, ma subito dopo sono arrivati i contatti con i colleghi di Novara. Ahmadreza è stato arrestato il 26 aprile 2016 ma, fino alla notizia ufficiale della condanna a morte, la famiglia non si era rivolta alle organizzazioni internazionali come la nostra perché rassicurata dagli ufficiali iraniani che presto Ahmadreza sarebbe stato rilasciato e che sarebbe stato meglio non fare rumore.

Alla conferma della condanna a morte, Amnesty International ha attivato tutto il movimento a livello globale e, esattamente come accade in questi giorni, sono state raccolte migliaia di firme, inviate centinaia di appelli alle ambasciate iraniane nel mondo, decine di manifestazioni sono state organizzate in tutta Europa. Abbiamo sollevato il suo caso in

tutto gli ambienti istituzionali nazionali ed internazionali. In particolare, la sezione italiana, belga e svedese hanno condiviso ogni singolo passo insieme alle tre università europee in cui Ahmadreza ha insegnato. Oltre 130 premi Nobel hanno chiesto il suo rilascio così come l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani.

In questi anni la moglie di Ahmadreza, Vida Mehrannia, si è spesa in prima persona per ottenere la liberazione del marito. Lei, e il resto della famiglia, come vivono questa situazione?

Sono stati anni molto duri e difficili per la famiglia, soprattutto per Vida Mehrannia, sua moglie: una donna da sola in un Paese straniero - in Svezia - con due bambini piccoli e una storia più grande di lei da gestire. Quello che stanno vivendo da ormai sei anni è una forma di tortura a tutti gli effetti. Basti pensare che questa è la terza volta, in sei anni, che l’Iran

minaccia di mettere a morte Ahmadreza. E’ uno stress enorme da gestire, ma Vida è riuscita a tirare fuori una forza enorme per suo marito e per i suoi figli.

Ariyo, che oggi ha dieci anni, chiede del padre ogni giorno. Durante il covid, gli è stato raccontato che il padre era bloccato in Iran per portare avanti il suo lavoro di ricercatore. Per molti anni è stato tenuto all’oscuro cercando di preservare la sua infanzia, ma è stato inutile. Da quando Ahmadreza è in carcere in Iran, Ariyo non va più sulle spalle di nessuno

perché è un gioco che vuole fare solo con il padre.

Aminatis, sua figlia, si è iscritta alla facoltà di medicina perché vuole seguire le orme del padre. E’ la prima del suo corso.

Come sta Ahmadreza oggi?

Abbiamo saputo da contatti informali che la sua condizione di salute, sia fisica che mentale, si è deteriorata ulteriormente. È in pessime condizioni. Soffre di numerose malattie come anemia, gastrite, calcoli alla cistifellea, paralisi locale. Ha perso più di 20 kg da quando è stato arrestato. Soffre anche di insonnia, ansia, attacchi di panico e grave depressione. La sua situazione psicologica è peggiorata dopo la morte di sua madre. I funzionari non gli hanno permesso né di parlarle né di incontrarla in ospedale, né di salutarla alle sue esequie.

A tutto questo va aggiunto che è da novembre 2020 che i suoi familiari non hanno un contatto telefonico con lui così da aggiungere sofferenza ad altra sofferenza: un’ulteriore

forma di tortura che viene inflitta volutamente.

I riflettori si stanno accendendo sul caso di Ahmadreza. Ma l'Iran è uno dei Paesi con il maggior numero di esecuzioni. Qual è la situazione?

Se si esclude la Cina, che non fornisce dati ufficiali sulle condanne a morte eseguite, l’Iran è stabilmente il primo Stato al mondo per numero di esecuzioni capitali: erano state

almeno 246 nel 2020 e sono state oltre 250 nel 2021. Nel primo mese del 2022 sono state almeno 46. Secondo l’organizzazione non governativa Iran Human Rights, partner di

Amnesty International, dal 2010 sono stati messi a morte oltre 6400 prigionieri.

Questi numeri vanno considerati con una certa prudenza: non tutte le esecuzioni vengono comunicate ufficialmente e le organizzazioni locali per i diritti umani ricostruiscono con

grande difficoltà quelle che avvengono in segreto. Quasi tutte le esecuzioni riguardano detenuti condannati per omicidio o reati di droga, ma negli ultimi anni sono stati messi a morte attivisti politici ed esponenti di minoranze etniche, quali i baluci e i curdi. I processi sono frettolosi e sommari, talvolta basati su confessioni estorte con la tortura nella fase iniziale di isolamento carcerario subito dopo l’arresto.

L’Iran resta l’unico stato al mondo a mettere a morte minorenni al momento del reato, in violazione del diritto internazionale che vieta la condanna a morte di rei di età inferiore ai

18 anni: dal 2010 vi sono state ben 65 esecuzioni del genere.