Antitrust, Ue: abuso di posizione dominante con Apple Pay

"Abbiamo indicazioni che Apple abbia limitato l'accesso di terze parti alla tecnologia chiave necessaria per sviluppare soluzioni di portafoglio mobile rivali sui dispositivi Apple. Nella nostra comunicazione degli addebiti, abbiamo preliminarmente rilevato che Apple potrebbe aver limitato la concorrenza, a vantaggio della propria soluzione Apple Pay. Se confermato, tale condotta sarebbe illegale secondo le nostre regole di concorrenza”, ha detto la vicepresidente esecutiva della Commissione europea, Margrethe Vestager, responsabile della politica di concorrenza.

La Commissione europea ha informato Apple della sua opinione preliminare di aver abusato della sua posizione dominante nei mercati dei portafogli mobili su dispositivi iOS. Limitando l'accesso a una tecnologia standard utilizzata per i pagamenti contactless con dispositivi mobili nei negozi ("Near-Field Communication (NFC)" o "tocca e vai"), Apple limita la concorrenza nel mercato dei portafogli mobili su iOS.

Apple: "Apple Pay una tra molte opzioni, collaboriamo con Ue"

Apple Pay "è una delle molte opzioni per effettuare pagamenti". Così Apple risponde all'accusa di abuso di posizione dominante da parte dell'Antitrust Ue, che ha avviato un'inchiesta formale per restrizione della concorrenza contro la Big tech Usa. L'azienda di Cupertino assicura che "collaborerà con la Ue" e osserva che Apple Pay "centra gli standard per la sicurezza e la privacy".