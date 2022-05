Arbitro e Var di Spezia-Lazio sospesi fino a fine stagione: Acerbi era in fuorigioco

Un gol in fuorigioco sembrava essere ormai un ricordo nel calcio dei cinque arbitri, della Var e delle mille telecamere, ma è tornato improvvisamente alla ribalta in questo finale del campionato 2021/2022, uno dei più incerti da anni, quando sabato scorso, in casa dello Spezia, Acerbi ha siglato la vittoria della Lazio. Convalidata la rete senza grosse proteste in campo, la polemica si accende nel post partita e diventa rovente dopo le frasi di Josè Mourinho su"una squadra vince con gol in fuorigioco" e la dura replica della Lazio, che punta il dito verso il tecnico della Roma e su giornalisti sportivi "di dichiarata fede calcistica".

L'Aia presenta il conto all' arbitro e all'addetto Var, Luca Pairetto e Luigi Nasca, fermati fino al termine della stagione per quello che è ritenuto un vero pasticcio. Provvedimento accolto con soddisfazione dallo Spezia, che parla "di errore grave" in grado di compromettere "il resto della stagione", riconoscendo che indietro non si torna e la partita non si rigioca.

Come sia andata nelle comunicazioni arbitrali non è chiaro, ma di fatto c'è stato un pasticcio: tra gol, esultanza e ripresa del gioco è passato pochissimo, mentre Nasca vedeva le immagini dell'allineamento di Acerbi (in linea con l'ultimo difensore, ma considerato il portiere fuori dai pali oltre il penultimo uomo Spezia, un altro difensore). Nasca non ha fermato Pairetto, Pairetto non ha ascoltato Nasca: risultato, gol convalidato, e fredda decisione dell'Aia, tutti e due sospesi. Per loro la stagione è finita.

A riaccendere la polemica è l'allenatore della Roma Mourinho: "Ventidue anni fa potevi vincere una partita con un gol in fuorigioco e 22 anni dopo puoi ancora farlo. Ieri una squadra ha vinto così. Questo vuol dire qualcosa", dice il tecnico della Roma, al culmine di una stagione di polemiche con gli arbitri.

Non si è fatta attendere la replica della Lazio: "Il fatto che nel 2022 un allenatore di un’altra squadra, durante le sue conferenze stampa, faccia ripetutamente riferimento a presunti favori arbitrali a squadre concorrenti e che, allo stesso tempo, alcuni giornalisti sportivi nazionali, di dichiarata fede calcistica, si infervorino sullo stesso argomento, dimenticando il loro ruolo professionale e il dovere di imparzialità, dimostra alcune cose: che la Lazio è ossessivamente nei loro pensieri più di altri ambìti obiettivi professionali; che, come spesso accade, si guarda in casa degli altri per distogliere l’attenzione da risultati mancati e da clamorosi episodi avvenuti in casa propria, a proprio favore, sotto gli occhi di tutti; che nonostante la necessità di evolvere l’immagine del calcio in Italia, alcuni protagonisti sono fermi alla costante ripetizione delle accuse agli arbitri e al VAR; che su questi atteggiamenti offensivi verso la categoria degli arbitri e sulla mancanza di obiettività giornalistica troppo spesso si sorvola".

"La Società Sportiva Lazio respinge ai mittenti le critiche e le insinuazioni, continua a credere che i valori si dimostrino in campo e non nei salotti televisivi. La Lazio non si presterà mai ad essere l’alibi o il capro espiatorio di nessuno e farà valere nelle sedi opportune le proprie ragioni".

Dal canto suo, lo Spezia parla di errore "grave e inaccettabile" che potrebbe "condizionare non solo il risultato di una partita, ma di una stagione intera". "Accogliamo con soddisfazione il provvedimento dell'Aia, con la quale in questi giorni sono stati intrattenuti dialoghi continui nel rispetto delle vie istituzionali concesse, per avere spiegazioni in merito a un episodio inverosimile e che non poteva essere derubricato a semplice errore di valutazione, dato che si tratta di un errore causato da superficialità nell'attuazione delle procedure relative al protocollo Var che a sua volta ha comportato un'errata analisi dello svolgimento dell'azione".

"Non è nello stile di questo club protestare platealmente -prosegue la nota -, ma quando certe decisioni possono avere ripercussioni sull'esito di un'intera stagione, vanificando il duro lavoro quotidiano di centinaia di persone, è impossibile non far sentire il proprio dissenso, nel rispetto della storia di questa Società, della città e dei suoi tifosi".

"Non possiamo tornare indietro nel tempo, rigiocare la partita o cambiarne il risultato, pertanto non possiamo fare altro che concentrarci sui prossimi impegni, consci che il traguardo a cui ambiamo è vicino, ma non ancora raggiunto e che per tagliarlo al più presto tutti noi dovremo continuare a dare tutto ciò che abbiamo senza risparmiarci, con i calciatori e lo staff sul campo e il nostro pubblico a spingerli dagli spalti ancora una volta".