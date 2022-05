Arresti in Cisgiordania. Hamas: "Violare Al-Aqsa porterà a una guerra religiosa regionale"

Secondo la polizia, venerdì sera la guardia israeliana, 23 anni, con il suo corpo ha fatto scudo alla collega con la quale era fidanzato. Subito dopo gli attentatori si sono dati alla fuga ed è cominciata da parte delle forze di sicurezza israeliane una gigantesca caccia all'uomo soprattutto nei dintorni di Salfit, una cittadina palestinese non lontana da Ariel. Telecamere della zona avevano ripreso la sequenza dell'attentato, come hanno mostrato i media. Secondo quanto riferiscono i media e nonostante la rivendicazione sul web da parte delle Brigate Al-Aqsa, le forze di sicurezza ritengono che i due giovani arrestati - individuati nella casa di uno di loro due - non sembrano appartenere a nessuna principale organizzazione militante palestinese. Uno dei due tuttavia ha scontato una breve detenzione nelle carceri israeliane.

Giorni di tensione altissima in Israele e Cisgiordania a poche ore dalla fine del Ramadan. Le forze di sicurezza israeliane hanno catturato i due palestinesi sospetti responsabili dell'attentato terroristico di venerdì sera nel quale è stata uccisa una guardia civile davanti all'insediamento ebraico di Ariel uno dei maggiori insediamenti ebraici in Cisgiordania. Lo ha fatto sapere il portavoce militare secondo cui "i terroristi e le loro armi sono state catturati nella cittadina di Qarawat Bani Hassan" non distante da Nablus e da Ariel. L'attentato era stato rivendicato dalle Brigate al-Aqsa , braccio militare di Fatah partito guidato dal presidente palestinese Abu Mazen.

Nelle ultime settimane, in coincidenza con il Ramadan, cominciato il 2 aprile, mese di digiuno e preghiera musulmano che terminerà domani, per diversi giorni duri scontri sono avvenuti sulla Spianata delle Moschee tra palestinesi e agenti israeliani. Scontri che si sono verificati perfino all'interno della Moschea, primo luogo sacro per l'Islam e terzo sito più importante per gli ebrei, scontri che hanno provocato la dura reazione del mondo arabo-islamico. Tensioni che ricordano la guerra del maggio scorso, con decine di vittime.

Il leader di Hamas a Gaza Yahya Sinwar ha minacciato Israele se non smette di "violare" la moschea di Al-Aqsa. "Violare Al-Aqsa e Gerusalemme - ha detto nel suo primo discorso ufficiale da un anno - porterà a una guerra religiosa regionale. Non esiteremo a intraprendere ogni passo se Al-Aqsa è violata". "Il nostro popolo - ha insistito - deve prepararsi ad una grande battaglia se l'occupazione non cessa la sua aggressione contro la Moschea". Sinwar ha anche accusato il leader del partito islamista Raam Mansour Abbas che è nel governo israeliano di "crimine imperdonabile".

"Voglio parlare a Raam e al membro della Knesset, Mansour Abbas. Che tu sia di sostegno ad un governo che viola Al-Aqsa è un crimine imperdonabile", ha sottolineato Sinwar chiedendo a Raam - primo partito islamista a far parte di un governo israeliano - di uscire subito dalla coalizione di maggioranza, recentemente già intaccata dalle dimissioni di Idit Silman, la presidente della coalizione dello stesso partito di Bennett, avvenute per un motivo religioso.

Il leader di Hamas ha poi di nuovo minacciato che chi prenderà la decisione di violare di nuovo la moschea di Al-Aqsa "prenderà lui stesso la decisione di distruggere migliaia di sinagoghe nel mondo". Il discorso di Sinwar è stato pronunciato nell'anniversario della guerra con Israele del maggio scorso in cui furono lanciati migliaia di razzi contro lo stato ebraico: fatto che il leader di Hamas - secondo i media - non ha mancato di ricordare.