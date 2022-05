As Roma, gruppo Friedkin acquista altre 650mila azioni

La famiglia Friedkin continua a rastrellare azioni della As Roma in vista del completamento dell'Opa lanciata con l'obiettivo di togliere la società giallorossa dal listino azionario.

Secondo quanto comunicato oggi, infatti, la Romulus and Remus Investment, controllata del gruppo Friedkin, ha acquistato sul mercato 349.393 azioni della As Roma ad un prezzo pari a 0,429700 euro ad azione, inferiore rispetto ai 0,43 euro offerti dai Friedkin in sede di Opa.

In un'operazione distinta la stessa società ha acquistato 301.449 azioni ad un prezzo di 0,4278 euro ad azione. In totale le azioni acquistate oggi sono state 650.842 in totale.