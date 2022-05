Ascensorista morto a Roma: "Un dipendente lo sentì gridare aiuto"

Continuano le indagini sulla morte di Fabio Palotti, l’operaio trovato morto lo scorso 29 aprile all’interno della tromba dell’ascensore del palazzo della Farnesina, sede del ministero degli Esteri a Roma.



Nuovi elementi si stanno aggiungendo al fascicolo del pm Antonino Di Maio: a quanto pare lo scorso mercoledì un funzionario aveva sentito alcune grida di aiuto e si era rivolto ai carabinieri del presidio interno al ministero degli Esteri che effettuarono un sopralluogo senza però trovare nessuno.



La segnalazione è avvenuta tra le 18.25 e le 19 e proprio alla stessa ora risale anche l'ultimo segnale del telefono cellulare della vittima. Fabio Palotti fino a quell’ora aveva scambiato alcuni messaggi con amici e colleghi.



L'allarme della compagna non è scattato subito perché "quel giorno avevano avuto un piccolo diverbio" e quindi "poteva starci che quella sera volesse stare da solo e passare la notte dai genitori". L'indomani "la moglie - prosegue Montesoro - ha chiamato i genitori per sapere se avessero notizie del marito.

I genitori erano stati contattati da un collega del figlio allarmato della presenza dell'auto nel parcheggio della Farnesina. Dopo pochi minuti hanno ricevuto la telefonata in cui gli è stato detto che il figlio era morto.



Nei giorni scorsi l’avvocato di famiglia, Michele Montesoro, aveva fatto sapere che dei due cellulari in possesso dell’ascensorista, è stato trovato solo quello aziendale.

Prevista per oggi al Policlinico Gemelli l’autopsia: l’esame sarà utile per capire se l'operaio è morto sul colpo e se la morte risale già mercoledì pomeriggio quando il telefono aveva smesso di essere attivo. Il pm Di Maio ha anche disposto una consulenza sul funzionamento della cabina ascensore dove è avvenuto l'incidente.



Gli inquirenti hanno accertato finora che l'operaio, che lavorava per una ditta che si occupava stabilmente della manutenzione interna al ministero degli Esteri, al momento dell'incidente lavorava da solo come accadeva di solito per questo tipo di interventi, con un operaio in turno di mattina e uno al pomeriggio.