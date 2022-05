Media: Putin vuole il Donbass entro il 1° luglio. A Severodonetsk "12mila civili intrappolati"

Le truppe russe avanzano a Severodonetsk, ma la resistenza ucraina continua e la città strategica nel cuore del Donbass, sotto assedio da settimane, non è ancora interamente accerchiata.

Entrambe le parti confermano che la città è già per un terzo, forse metà, in mano russa. Secondo Channel 24, che cita fonti dell'intelligence di Kiev, Vladimir Putin vorrebbe che le forze armate controllassero l'intero Donbass entro il 1° luglio. Il piano prevederebbe di completare l'occupazione delle regioni di Luhansk e Donetsk rispettivamente entro il 1° giugno e il 1° luglio.

Intanto, il Consiglio norvegese per i rifugiati (Nrc) fa sapere che circa 12.000 civili sono intrappolati e bisognosi di aiuto a Severodonetsk. La città è diventata, dichiara Jan Egeland, segretario dell'Nrc, "l'epicentro di un altro capitolo della brutale guerra in Ucraina", "temiamo che fino a 12.000 civili siano intrappolati nel fuoco incrociato della città", "con accesso insufficiente ad acqua, cibo, medicine o elettricità".

Il Ministero dell'Interno ucraino ha comunicato che nella regione di Luhansk i russi hanno aperto il fuoco sugli insediamenti 39 volte, lanciando nelle ultime 24 ore attacchi aerei contro Severodonetsk e Belogorovka. Uccisi e feriti i civili, danneggiati 47 edifici: 12 condomini a Severodonetsk, 4 appartamenti, 8 case e un bar a Lysychansk, 4 condomini, 5 case e un edificio della scuola materna a Gorske, 2 case sono poi state danneggiate nei villaggi di Toshkivka, Viktorivka, Nyrkove e Mykolayivka.

Secondo l'analisi dell'intelligence britannica, per ottenere "l'obiettivo politico" di "occupare l'intero territorio degli Oblast di Donetsk e Luhansk", ora "la Russia dovrà assicurarsi altri target strategici impegnativi oltre a Severodonetsk, tra cui la città chiave di Kramatorsk e la strada principale M04 Dnipro-Donetsk".

Ex ambasciatore Usa: Russia troppo concentrata su Severodonetsk

Un ex ambasciatore Usa alla Nato ritiene che le forze russe potrebbero commettere un errore strategico "investendo tutto" nella battaglia per Severodonetsk. Malgrado la città sia importante per la regione di Luhansk, "non è così importante nella battaglia in generale, e penso che gli ucraini siano in grado di riorganizzarsi e respingere" i russi, ha detto Kurt Volker, che ha anche lavorato come rappresentante speciale degli Stati Uniti per l'Ucraina fino al 2019, al programma Today di Bbc Radio 4.

Alla domanda se, sulla scia della determinazione della Russia a conquistare l'Ucraina orientale, temeva che la guerra stesse entrando in una fase in cui l'Ucraina avrebbe iniziato a perdere "aree chiave" a favore della Russia, Volker ha detto di non essere preoccupato perché l'avanzata russa è stata "incredibilmente lenta e caotica".

Mentre le truppe ucraine stanno "respingendo" intorno a Kharkiv e hanno "aperto una controffensiva vicino a Kherson", ha proseguito, i russi stanno "investendo tutto su Severondonetsk". "Quando questa battaglia sarà finita, saranno sostanzialmente esauriti", ha aggiunto Volker.