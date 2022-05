Un mese fa assaltarono il pronto soccorso di Fermo, arrestati ieri quattro ventenni

Quattro cittadini nordafricani sono stati arrestati dalla Squadra mobile di Fermo con l’accusa di essere ritenuti responsabili dell'assalto al pronto soccorso dell'ospedale “Murri” del capoluogo marchigiano, avvenuto lo scorso 28 aprile, durante il quale portarono via un loro connazionale, trattenuto nella struttura dopo essere stato ferito a un braccio e piantonato dalle forze dell’ordine. Resistenza aggravata a pubblico ufficiale, lesioni aggravate, possesso ingiustificato di armi (coltelli e una mannaia) e interruzione di pubblico servizio: sono queste le accuse che hanno motivato l’arresto dei quattro.

Quella notte entrarono in sei in ospedale per portare via un loro connazionale, ricoverato dopo essere stato ferito a un braccio con un'arma da taglio e piantonato: uno dei sei, tutti ventenni di origine egiziana e tunisina, fu bloccato dai poliziotti; gli altri riuscirono a fuggire, portando via anche il ferito dopo averlo prelevato con forza dal letto. Gli inquirenti sono arrivati a individuarli grazie a diverse testimonianze ed esaminando le registrazioni video dell'irruzione. Su proposta della procura, il gip ha emesso quattro misure di carcerazione eseguite dalla polizia.