Atletica: dopo 10 anni un'italiana vince la Stramilano

Per la prima volta dal 2012, in campo femminile, è un'italiana a tagliare per prima il traguardo della Stramilano, la mezza maratona corsa dopo due anni di stop nelle vie del capoluogo lombardo. Si tratta di Giovanna Epis, atleta veneziana dei Carabinieri, che ha chiuso con un tempo di 1h11'46". Secondo posto a Fraida Hassanatte (1h16'10"), terza Aurora Bado (1h16'25"), figlia della famosa maratoneta azzurra Ornella Ferrara.

Podio tutto keniota per la gara maschile: Dickson Simba Nyakundi si è aggiudicato la gara con un tempo di 1h03'47",seguito da Kipkorir Birir (1h04'23"). Al terzo posto Ishmael Chelanga Kalale (1h04"57''). Da segnalare anche l'ottima performance dell'azzurro Salvatore Gambino (1h08"24") che ha chiuso al 15/o posto. Alla competizione presente l'ex calciatore del Milan Massimo Ambrosini, che ha tagliato il traguardo della Stramilano Half Marathon con il suo bimbo in braccio.