Atp e Wta tolgono i punti a Wimbledon dopo l'esclusione dei russi e bielorussi

Il torneo di Wimbledon, terzo Slam della stagione in programma dal 27 giugno al 10 luglio, sarà di fatto un'esibizione. L'Atp ha infatti deciso che i Championships non assegneranno punti validi per la classifica.

"La possibilità per i giocatori di qualsiasi nazionalità di partecipare ai tornei solo sulla base del merito e senza alcuna discriminazione è fondamentale per il nostro circuito", si legge nel comunicato diffuso attraverso il sito ufficiale. "La decisione di escludere russi e bielorussi dalla competizione della prossima estate mina questo principio e l'integrità del ranking Atp, e disobbedisce al nostro accordo sul meccanismo che regola le classifiche. E' con grande dispiacere che, date le circostanze, annunciamo che non vediamo altre opzioni se non rimuovere i punti Atp da Wimbledon 2022".

Non resteranno nemmeno i punti di Wimbledon 2021, spiega l'Atp in un articolo sul sito ufficiale in cui mette insieme le “Faq”, le risposte alle domande più frequenti sul tema. I punti guadagnati l'anno scorso, scrive l'Atp, "usciranno dalle classifiche come prescrivono le regole al termine delle 52 settimane dall'evento dello scorso anno. Per cui nel ranking del 2022 i giocatori non avranno punti riferiti al torneo di Wimbledon".

Lo stop è stato imposto dal torneo londinese ai giocatori russi e bielorussi a causa del conflitto attualmente in corso in Ucraina.

In seguito, la stessa decisione è stata presa per il torneo femminile dalla Wta.

Possibile il ricorso

L'All England Club quasi sicuramente farà ricorso e troverà il supporto degli altri tre Slam. Sebbene gli Australian Open, gli Open di Francia e gli US Open non abbiano attuato la stessa misura contro i tennisti russi e bielorussi restano due fronti politici ormai opposti: da un lato il governo dei due Tour e dall'altro quello dei migliori quattro tornei del mondo. Nello scenario di scontro più radicale la questione potrebbe portare ad una rottura, con gli Slam pronti a lanciare un proprio sistema di classifiche parallelo.

Commentando la notizia, il segretario alla Cultura, Nadine Dorries, ha dichiarato in una nota: "La comunità sportiva internazionale si è giustamente mossa rapidamente e si è unita per condannare le azioni barbare e illegali di Putin in Ucraina. Data l'importanza degli organismi sportivi e culturali nel fare del governo russo un governo pariah, siamo fermamente a favore della decisione che Wimbledon e l'Lta hanno preso per difendere ciò che è giusto. Ci rammarichiamo profondamente per la decisione odierna ed esortiamo l'Atp a considerare la sua posizione sui punti in classifica al torneo. Non trasmette un messaggio giusto né a Putin né al popolo ucraino".