Australia, Anthony Albanese giura come premier: "Voglio unire le persone"

Il leader del partito laburista australiano Anthony Albanese ha prestato giuramento come 31esimo primo ministro del Paese. Il nuovo premier, 59 anni, il primo di origini italiane (il padre era di Barletta, si sono conosciuti solo nel 2009 dopo che il figlio lo aveva creduto morto per una vita) ha giurato nel corso di una breve cerimonia, poche ore prima di partire già per il primo viaggio di Stato in Giappone, dove parteciperà a un vertice internazionale del Quad (Stati Uniti, India, Giappone, Australia).

Con la vittoria di Albanese alle elezioni federali australiane, i laburisti tornano al potere dopo nove anni di opposizione. “Come primo ministro, voglio unire le persone e guidare un governo che sia coraggioso, laborioso e attento come il popolo australiano. Questo lavoro inizia oggi”, ha scritto il neopremier su Twitter. Oggi hanno prestato giuramento anche Jim Chalmers e Kathy Gallagher, rispettivamente come ministri del Tesoro e delle Finanze, nonché Penny Wong come ministro degli Esteri e Richard Marles come ministro del Lavoro e vice primo ministro.