Australia: la vita da romanzo di Anthony Albanese, il candidato laburista che può diventare premier

Se vincesse, l’Australia avrebbe, per la prima volta nella sua storia, un primo ministro di origine italiana: è Anthony Albanese, candidato del Partito laburista (all’opposizione da nove anni) alle elezioni federali indette a Canberra per il rinnovo dell’esecutivo. I seggi si sono aperti poche ore fa e il premier in carica, il liberale Scott Morrison, cerca la riconferma per altri tre anni di mandato, anche se i sondaggi lo danno indietro; tanto che l’attuale primo ministro ha accusato di “arroganza” il rivale per aver già pronosticato una sicura vittoria. È pur vero, tra l’altro, che la distanza tra i due si è accorciata negli ultimi giorni, ma la speranza del candidato di opposizione di farcela è concreta e la nomina a portata di mano. La vita da romanzo del (probabile) premier di origini italiane Eppure, quel che più colpisce della sua biografia non è tanto la carriera politica, quanto le vicende – quasi da romanzo esistenziale – legate alla sua nascita, che lo ricollegano all’Italia. Le circostanze in cui venne al mondo, infatti, meriterebbero di essere raccontate in un film. Anthony Albanese viene concepito nel 1962 sulla nave da crociera Fairsky della compagnia marittima Sitmar Cruises. L’imbarcazione era in servizio tra Sydney e Southampton, nel Regno Unito. A bordo, tra gli altri, vi lavorava come steward Carlo Albanese, da Barletta. Il giovane italiano conobbe a bordo Maryanne Ellery, un’australiana di origine irlandese che stava facendo ritorno nel Paese d’origine. All’arrivo in Inghilterra, la relazione tra i due terminò: il loro era stato un amore nato sulle acque, destinato a durare per il solo tempo del viaggio.

Lisa Maree Williams/Getty Images Anthony Albanese in campagna elettorale

Ma quando Maryanne, tornata in Australia, scoprì di essere incinta, venne a sapere da Carlo (anche lui tornato in Puglia, nella sua Barletta) che questi si era ormai impegnato con un’altra donna. Maryanne, sulle prime, decise di dare alla luce il figlio e farlo adottare; ma, una volta terminata la gravidanza, cambiò idea e preferì crescerlo da sola, fingendo di essersi sposata e di aver poi perso il marito prima della nascita del piccolo, cui fu dato il cognome del padre. Solo a 14 anni, nel 1977, Anthony seppe dalla madre la verità sulla sorte di papà Carlo: il ragazzo, che era cresciuto credendolo morto, scoprì che le cose erano andate diversamente e l'uomo avrebbe potuto essere addirittura vivo. Parlando della vicenda e di come l’aveva vissuta la madre, Anthony disse in seguito che fu “molto traumatica per lei”. In un primo momento decise di non cercare il padre. Solo nel 2002, alla morte di Maryanne Ellery, si convinse a farlo, quando era già un politico affermato. Del padre conosceva solo il nome, la nazionalità e la nave a bordo della quale aveva lavorato 40 anni prima. Attraverso la compagnia marittima, riuscì a ottenere un indirizzo, a cui spedì una lettera, senza però dire di essere il figlio di Carlo Albanese. Tempo dopo ricevette una risposta da un avvocato di Barletta. Anthony ha incontrato il padre per la prima volta nel 2009, andando fino in Puglia a conoscerlo di persona (conobbe anche gli altri due figli di Carlo, suoi fratellastri). Vi tornò poi nove anni fa, per salutarlo e dirgli addio: Carlo Albanese era infatti malato di cancro e morì nel gennaio 2014. “Durante la campagna elettorale del 2013 Kevin Rudd (il leader laburista che quell’anno sarebbe diventato primo ministro, ndr) sapeva che sarei dovuto partire da un momento all’altro per salutare mio padre” ha poi raccontato Albanese.

Lisa Maree Williams/Getty Images Anthony Albanese in un manifesto elettorale