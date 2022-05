Australia: "Nave dell'intelligence cinese troppo vicina alle nostre coste"

Rapporti sempre più tesi tra Cina e Australia.

Stando a quanto reso noto da Peter Dutton, ministro della Difesa australiano, una unità navale cinese “con capacità di intelligence” è stata avvistata al largo delle loro coste occidentali entrando, di fatto, e senza autorizzazione, nella zona economica del Paese.

L’avvistamento è avvenuto questa mattina a circa 250 miglie nautiche a nord – ovest della città di Broome.

Il ministro ha definito come “inusuale” la manovra della nave cinese e ha aggiunto di come si tratti di “un atto aggressivo, in particolare perché è andata così a Sud”. Dutton ha anche spiegato come l’unità navale cinese sia monitorata da una settimana ma senza specificare a quando sia avvenuto il primo avvicinamento sospetto.