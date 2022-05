Avatar 2, il trailer del nuovo capitolo batte già ogni record di visualizzazioni

Non è ancora nelle sale cinematografiche eppure già fa numeri record. Il primo giorno di uscita il trailer di Avatar: The Way of Water (Avatar - La via dell'acqua) ha avuto quasi 150 milioni di visualizzazioni, di cui 23 milioni solo in Cina, secondo la Disney e 20th Century (casa di produzione, ndr).

Il sequel di Avatar (2009) è diretto da James Cameron e sarà nei cinema dal 4 dicembre 2022. Secondo la trama, più di dieci anni dopo gli eventi del film originale, Jake Sully (Sam Worthington)e Neytiri (Zoe Saldana) hanno formato una famiglia. Tuttavia, a causa di una vecchia minaccia sono costretti a lasciare la loro casa ed esplorare le diverse regioni di Pandora. Avatar è diventato il film con più incassi nella storia de lcinema e ha vinto tre Oscar nel 2010: miglior fotografia, miglior scenografia e migliori effetti speciali.