Baby vandali denunciati per frasi blasfeme e crocifissi rotti a scuola

Un gruppo di minorenni, alcuni sotto i 14 anni, si sono introdotti in una scuola media di Novara, chiusa per il ponte del 25 aprile, e l'hanno vandalizzata, distruggendo arredi, crocifissi e danneggiando i muri di alcune aule con scritte sataniche e blasfeme, per poi postare tutto sui social.

Del gruppo di minori identificato dalla Polizia, fanno parte sia studenti della scuola che ex allievi, ma anche altri non collegati all'istituto scolastico.

I responsabili degli atti commessi all'interno della scuola novarese sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i Minorenni di Torino per accertare le responsabilità sui fatti accaduti. Infatti, anche se i minori di quattordici anni non sono imputabili, i genitori possono essere comunque obbligati a risarcire il danno causato.

Un componente del gruppo avrebbe ripreso le scene compiute all'interno per poi postare il video sui social network. La scuola media era già stata presa di mira in tre distinti episodi di vandalismo, creando un danno economico per la struttura statale per varie migliaia di euro.

I danneggiamenti hanno avuto una vera e propria escalation, fino al pomeriggio di domenica 24 aprile, quando secondo le indagini della Squadra Mobile della Questura di Novara i ragazzini si sono resi responsabili dei reati di furto, danneggiamento e offesa a una confessione religiosa mediante vilipendio.