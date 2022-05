Bambina di 4 anni muore dopo essere caduta dal balcone al settimo piano

Sarebbe morta sul colpo la bimba di 4 anni precipitata dal balcone di casa al settimo piano del palazzo. È accaduto questa mattina a Modena. A quanto si apprende dalle forze dell'ordine sul posto, la bimba era in casa con la mamma e due fratelli, una famiglia di origini africane. Da quanto riscostruito, la madre, sarebbe corsa subito giù chiedendo aiuto ai vicini che hanno chiamato il 118. Ad intervenire anche il titolare di un bar, che avrebbe assistito alla scena.

All’arrivo del 118 per la piccola non c’era nulla da fare. Sul posto anche la Polizia e scientifica. Si cerca ora di capire cosa sia successo, tra le ipotesi quella di un tragico un incidente. Due anni fa il papà morì in un incidente sul posto di lavoro.