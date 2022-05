I comportamenti degli automobilisti: tra distrazioni e sonnellini

Disattenzione: conversazioni telefoniche, vagare con la mente con lo sguardo lontano dalla strada, le occasioni di perdere il controllo della guida si moltiplicano.

I conducenti sono complessivamente consapevoli dei pericoli della disattenzione: il 65% la identifica tra le cause principali di incidenti mortali sulle strade in generale e il 48% sulle autostrade in particolare. In Europa il 16% ha già avuto, o rischiato di avere, un incidente a causa dell'utilizzo del telefono al volante.

l'82% ammette di distogliere lo sguardo dalla strada per più di 2 secondi cioè l'equivalente, a 130 km/h, di almeno 72 metri percorsi "alla cieca";

ammette di cioè l'equivalente, a 130 km/h, di almeno 72 metri percorsi "alla cieca"; il 50% riconosce di avere momenti di distrazione o episodi di vagare con la mente (“ mind wandering ") durante la guida;

(“ ") durante la guida; il 46% invia e/o legge SMS o e-mail (+3 in 1 anno e +1 vs 2018; 28% ) di cui il 44% degli under 35;

(+3 in 1 anno e +1 2018; ) di cui il 44% degli under 35; il 26% segnala degli eventi ad altri conducenti tramite un'applicazione (+1 in un anno e +6 vs 2018);

2018); il 15% partecipa a riunioni di lavoro a distanza;

il 70% dichiara di telefonare durante la guida (di cui il 42% regolarmente), +5 vs 2018;

(di cui il 42% regolarmente), +5 2018; il 56% con un sistema di conversazione Bluetooth con altoparlante integrato (+2 in un anno e +10 vs 2018) - una pratica altrettanto pericolosa in termini di impatto sull'attenzione quanto le altre modalità di conversazione telefonica;

con altoparlante integrato (+2 in un anno e +10 2018) - una pratica altrettanto pericolosa in termini di impatto sull'attenzione quanto le altre modalità di conversazione telefonica; il 44% con cuffie o auricolari ;

; il 26% con lo smartphone tenuto in mano;

il 34% imposta il GPS mentre sta guidando (+3 in un anno e +10 vs 2018;);

mentre sta guidando (+3 in un anno e +10 2018;); il 12% per guardare un film o un video di cui il 25% degli under 35 . In totale, il 77% degli europei utilizza il proprio smartphone durante la guida, per tutti i vari usi possibili, compreso il GPS.

Sonnolenza e stanchezza: un rischio

I conducenti europei mettono la sonnolenza in 4a posizione tra le cause degli incidenti mortali in autostrada, dietro velocità, disattenzione e guida sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti (20%; 21%). Tuttavia, molti conducenti europei affermano che la sonnolenza è stata la causa di un incidente o inconveniente in cui sono rimasti coinvolti:

il 15% dei conducenti italiani ha già avuto, o rischiato di avere, un incidente a causa di un assopimento;

il 28% ha già avuto l’impressione di essersi assopito per qualche secondo al volante;

il 21% ha già sconfinato sulla corsia di emergenza o sulla banchina della strada a causa di un momento di disattenzione o di assopimento.

Eppure, il 45% dei conducenti italiani pensa di guidare altrettanto bene o addirittura meglio quando è stanco, il 22% considera che si può guidare stanchi e il 37% continua a guidare anche se si sente molto stanco, perché è obbligato a farlo.

Per i lunghi viaggi, alcune pratiche, che possono provocare sonnolenza al volante, sono ancora molto diffuse:

Il 78% dei conducenti italiani va a dormire più tardi o si alza più presto del solito prima di un lungo viaggio;

il 77% finisce i preparativi in tarda serata alla vigilia della partenza;

il 68% parte di notte.

Aumenta la percentuale di conducenti che non si prendono una pausa dopo 2 ore di guida: il 66% e aumenta anche il tempo medio di guida prima di fermarsi: 3 ore e 20 minuti.

Allo stesso tempo, fortunatamente stanno aumentando alcune abitudini molto efficaci per prevenire la sonnolenza:

l’86% dei conducenti italiani programma gli orari di partenza in funzione delle ore in cui sa di essere meno stanco;

l’80% sposta il momento della partenza quando è stanco;

il 67% cambia conducente nel corso del tragitto quando è possibile;

nel corso del tragitto quando è possibile; il 70% si ferma nel corso del tragitto per fare un sonnellino - la pratica più efficace per prevenire il rischio di addormentarsi al volante. Sottolineiamo una particolarità che si conferma anno dopo anno: sono i conducenti belgi ad aver integrato al meglio il principio del sonnellino nella gestione del loro lungo viaggio (lo usa il 76%, ovvero 18 punti in più rispetto alla media europea).

Inciviltà: tutti pensano di essere conducenti responsabili, ma l'aggressività resta sulla strada

Leggermente in calo nel 2021, l'autovalutazione compiacente dei conducenti è tornata al livello molto alto degli anni precedenti, così come l'inciviltà.

Gli automobilisti italiani sono convinti di essere esemplari al volante: il 95% cita almeno un aggettivo positivo per descrivere il proprio atteggiamento sulla strada: la stragrande maggioranza si considera vigile (77%) e calma (51%), e molti addirittura si considerano cortesi (16%). Solo alcuni ammettono di essere stressati (13%). Ma non si considerano quasi mai aggressivi (2%, pericolosi (1%) o irresponsabili (1%).