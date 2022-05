Basket, Russia e Bielorussia escluse dal mondiale del 2023

Russia e Bielorussia non potranno proseguire il cammino nelle qualificazioni per i Campionati mondiali maschili di basket, in programma dal 25 agosto al 10 settembre 2023 in Indonesia, Giappone e Filippine.

La decisione è stata presa oggi dal Comitato esecutivo della Fiba, la Federazione internazionale di pallacanestro, a seguito dell'invasione militare di Mosca in Ucraina. La Russia viene estromessa dal girone H nel quale è inserita anche l'Italia.

Inoltre, fino a nuovo avvisto, nessuna competizione ufficiale di pallacanestro sotto l'egida della Fiba potrà tenersi in Russia o Bielorussia.

La Russia è esclusa anche dal Campionato mondiale femminile under 17 previsto in Ungheria a luglio. La squadra russa verrà sostituita dalla Serbia. La Russia è a sua volta esclusa anche dai Campionati mondiali femminili di Sydney in Australia dal 22 settembre al 1° ottobre: in sostituzione ci sarà Porto Rico.